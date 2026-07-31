Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2

În timp ce toată lumea vorbește despre accidentul grav în care a fost implicat Adrian Ropotan, puțini știu cine este femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente din viață. Fostul fotbalist, cunoscut cândva pentru imaginea de rebel, și-a schimbat complet stilul de viață după ce a cunoscut-o pe Raluca, fiica lui Stelian Ogică.

Puțini își mai amintesc că Adrian Ropotan era considerat, în urmă cu ani buni, unul dintre cei mai nonconformiști fotbaliști din generația sa. Petrecerile și imaginea de „băiat rău” îl urmăreau peste tot. Totul s-a schimbat însă după apariția Ralucăi în viața lui. Cei doi sunt împreună de peste 15 ani, iar de când și-au întemeiat familia au ales să își țină povestea de iubire cât mai departe de ochii curioșilor.

Cine este Raluca, soția lui Adrian Ropotan

Deși provine dintr-o familie extrem de cunoscută, Raluca a spus că nu și-a dorit niciodată să trăiască din expunere și a preferat să lase în urmă televiziunea pentru a construi o familie alături de Adrian Ropotan.

„Eu am renunțat prematur, am renunțat în urmă cu foarte mulți ani în urmă. Am renunțat când aveam 19 ani, eu am născut undeva la 27 de ani. Decizia a fost influențată de soțul meu, copilul a apărut ulterior.

Nu a fost ceva transmis din partea lui, a fost o decizie pe care ne-am dorit-o amândoi, nu a fost o decizie pe care să o regret, poate a fost cea mai bună decizie. Așa a fost să fie, pentru că el nu activa în țară și am mizat mai mult pe familie și cred că am mizat bine”, a povestit Raluca.

Raluca a mai spus că a fost mereu o persoană echilibrată și atentă la imaginea sa, iar principiile după care și-a ghidat viața au fost aceleași încă din copilărie. Fiica lui Stelian Ogică a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să ofere motive de critică și că responsabilitatea a fost prezentă în viața ei încă de mică.

„Am fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ. De mică am fost responsabilă, cu frică de Dumnezeu. Apoi, am ținut foarte mult la imaginea mea. Sunt orgolioasă de fel și nu puteam să dau satisfacție cuiva să poată vorbi ceva negativ despre mine. Nu aș șterge absolut nimic din viața mea”, a mărturisit soția lui Adrian Ropotan.

Cei doi nu au fost străini unul de celălalt de la început. Se cunoșteau din vedere, însă o simplă conversație avea să le schimbe complet viața. Din acel moment au rămas nedespărțiți, iar relația lor a devenit din ce în ce mai puternică.

„Ne știam din intermediul ăsta al orașului, al cluburilor, locurilor pe care le frecventam. Ne salutam, ne știam, dar într-o zi am intrat puțin în discuție și de atunci am rămas împreună”, a povestit Raluca.

Viața din spatele ușilor închise

Astăzi, Raluca nu mai are nicio legătură cu lumea mondenă. Ea se ocupă de familie, de creșterea fiului lor, Ivan, dar și de afacerile familiei din domeniul construcțiilor. Aceasta a povestit că programul ei începe dis-de-dimineață și se termină târziu, între școală, activități și responsabilități.

„Zilnic am un program foarte agitat. Mă trezesc, duc copilul la școală, apoi mă ocup de activitatea în construcții. Ca orice mamă am și partea de casă de care trebuie să mă ocup, cumpărături, mâncare. Apoi, îl iau pe Ivan de la școală, îl duc la activitățile lui. Toate zilele, toată săptămâna o țin așa. În weekend avem puțin timp de ieșit, de plimbat”, a spus aceasta.

Fiica lui Stelian Ogică nu a ascuns faptul că este extrem de protectoare cu fiul lor. Ea a spus că, după problemele de sănătate pe care le-a avut copilul, orice lucru mărunt o sperie. În același timp, aceasta a recunoscut că este destul de severă atunci când vine vorba despre educație.

„Sunt foarte panicoasă pentru că Ivan a fost un copil sensibil. Acum, dacă ne lovim și de un lucru minor, ne panicăm foarte tare și eu și Adrian. Aș merge la spital și de la o febră (n.r. râde). Încercăm să gestionăm lucrurile în mod normal și să le traversăm împreună. Cu Ivan sunt destul de severă pentru că țin la niște lucruri pe care le consider, moral vorbind, normale. Doar în perioada asta le poate acumula. Este vorba de educație, pe care eu o resimt ca și cum nu prea ar mai exista. Și aici mă refer la toate planurile, nu doar la cei 7 ani de acasă. Îl învăț să mănânce sănătos, să facă sport, deci cred că sunt severă”, a explicat Raluca.

Raluca a mai spus că fiul lor că a moștenit pasiunea tatălui pentru fotbal și că are o personalitate extrem de puternică.

„Eu și Adrian ne asemănăm foarte mult, și atunci nu prea distingem cu cine seamănă Ivan. Momentan de la Adrian a luat talentul, îi place foarte tare să joace fotbal. Aici trebuie să lăsăm timpul să ne arate ce poate deveni Ivan. Caracterul lui este foarte puternic, este un băiețel foarte dezvoltat emoțional. Se poate integra foarte ușor în orice colectivitate. Asta ne-am dorit și așa l-am obișnuit”, a mai spus ea pentru Viva.

Ce spune despre relația cu Stelian Ogică

Raluca a povestit și despre relația cu tatăl ei. Aceasta a recunoscut că, în copilărie, a suferit din cauza expunerii publice a acestuia și că inclusiv colegii o judecau pentru scandalurile în care era implicat.

„N-am avut parte de niciun moment atât de marcant… poate doar în perioada copilăriei, când tata a avut problemele respective. Am fost privată de prezența lui și au fost multe întâmplări care au survenit ulterior. Copiii vorbeau… în ziua de azi se spune bullying. Cred că am suferit, aveam 7-8 ani când s-a întâmplat”, a povestit ea.

Raluca a spus că tatăl său, Stelian Ogică, este un om foarte impulsiv și că au fost multe momente tensionate între ei. Cu toate acestea, ea consideră că cel care a crescut-o este un om bun în adâncul sufletului.

„El este un om foarte impulsiv, cu toate că nu este un om rău (…) Este o „relație complicată”. Este o relație în parametri normali, nu este o relație dificilă, dusă la extrem (…) Cred că au mai fost momente (n.r. momente în care nu și-au vorbit), dar eu nu le văd neobișnuite”, a încheiat soția lui Adrian Ropotan.

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