Acasă » Știri » Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2

Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2

De: Emanuela Cristescu 31/07/2026 | 21:01
Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2
Cine este soția lui Adrian Ropotan. Raluca l-a schimbat complet
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timp ce toată lumea vorbește despre accidentul grav în care a fost implicat Adrian Ropotan, puțini știu cine este femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente din viață. Fostul fotbalist, cunoscut cândva pentru imaginea de rebel, și-a schimbat complet stilul de viață după ce a cunoscut-o pe Raluca, fiica lui Stelian Ogică.

Puțini își mai amintesc că Adrian Ropotan era considerat, în urmă cu ani buni, unul dintre cei mai nonconformiști fotbaliști din generația sa. Petrecerile și imaginea de „băiat rău” îl urmăreau peste tot. Totul s-a schimbat însă după apariția Ralucăi în viața lui. Cei doi sunt împreună de peste 15 ani, iar de când și-au întemeiat familia au ales să își țină povestea de iubire cât mai departe de ochii curioșilor.

Cine este Raluca, soția lui Adrian Ropotan

Deși provine dintr-o familie extrem de cunoscută, Raluca a spus că nu și-a dorit niciodată să trăiască din expunere și a preferat să lase în urmă televiziunea pentru a construi o familie alături de Adrian Ropotan.

„Eu am renunțat prematur, am renunțat în urmă cu foarte mulți ani în urmă. Am renunțat când aveam 19 ani, eu am născut undeva la 27 de ani. Decizia a fost influențată de soțul meu, copilul a apărut ulterior.

Cine este soția lui Adrian Ropotan. Raluca l-a schimbat complet
Cine este soția lui Adrian Ropotan. Raluca l-a schimbat complet

Nu a fost ceva transmis din partea lui, a fost o decizie pe care ne-am dorit-o amândoi, nu a fost o decizie pe care să o regret, poate a fost cea mai bună decizie. Așa a fost să fie, pentru că el nu activa în țară și am mizat mai mult pe familie și cred că am mizat bine”, a povestit Raluca.

Raluca a mai spus că a fost mereu o persoană echilibrată și atentă la imaginea sa, iar principiile după care și-a ghidat viața au fost aceleași încă din copilărie. Fiica lui Stelian Ogică a mărturisit că nu și-a dorit niciodată să ofere motive de critică și că responsabilitatea a fost prezentă în viața ei încă de mică.

„Am fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ. De mică am fost responsabilă, cu frică de Dumnezeu. Apoi, am ținut foarte mult la imaginea mea. Sunt orgolioasă de fel și nu puteam să dau satisfacție cuiva să poată vorbi ceva negativ despre mine. Nu aș șterge absolut nimic din viața mea”, a mărturisit soția lui Adrian Ropotan.

Cei doi nu au fost străini unul de celălalt de la început. Se cunoșteau din vedere, însă o simplă conversație avea să le schimbe complet viața. Din acel moment au rămas nedespărțiți, iar relația lor a devenit din ce în ce mai puternică.

„Ne știam din intermediul ăsta al orașului, al cluburilor, locurilor pe care le frecventam. Ne salutam, ne știam, dar într-o zi am intrat puțin în discuție și de atunci am rămas împreună”, a povestit Raluca.

Viața din spatele ușilor închise

Astăzi, Raluca nu mai are nicio legătură cu lumea mondenă. Ea se ocupă de familie, de creșterea fiului lor, Ivan, dar și de afacerile familiei din domeniul construcțiilor. Aceasta a povestit că programul ei începe dis-de-dimineață și se termină târziu, între școală, activități și responsabilități.

„Zilnic am un program foarte agitat. Mă trezesc, duc copilul la școală, apoi mă ocup de activitatea în construcții. Ca orice mamă am și partea de casă de care trebuie să mă ocup, cumpărături, mâncare. Apoi, îl iau pe Ivan de la școală, îl duc la activitățile lui. Toate zilele, toată săptămâna o țin așa. În weekend avem puțin timp de ieșit, de plimbat”, a spus aceasta.

Fiica lui Stelian Ogică nu a ascuns faptul că este extrem de protectoare cu fiul lor. Ea a spus că, după problemele de sănătate pe care le-a avut copilul, orice lucru mărunt o sperie. În același timp, aceasta a recunoscut că este destul de severă atunci când vine vorba despre educație.

„Sunt foarte panicoasă pentru că Ivan a fost un copil sensibil. Acum, dacă ne lovim și de un lucru minor, ne panicăm foarte tare și eu și Adrian. Aș merge la spital și de la o febră (n.r. râde). Încercăm să gestionăm lucrurile în mod normal și să le traversăm împreună.

Cu Ivan sunt destul de severă pentru că țin la niște lucruri pe care le consider, moral vorbind, normale. Doar în perioada asta le poate acumula. Este vorba de educație, pe care eu o resimt ca și cum nu prea ar mai exista. Și aici mă refer la toate planurile, nu doar la cei 7 ani de acasă. Îl învăț să mănânce sănătos, să facă sport, deci cred că sunt severă”, a explicat Raluca.

Raluca a mai spus că fiul lor că a moștenit pasiunea tatălui pentru fotbal și că are o personalitate extrem de puternică.

„Eu și Adrian ne asemănăm foarte mult, și atunci nu prea distingem cu cine seamănă Ivan. Momentan de la Adrian a luat talentul, îi place foarte tare să joace fotbal. Aici trebuie să lăsăm timpul să ne arate ce poate deveni Ivan. Caracterul lui este foarte puternic, este un băiețel foarte dezvoltat emoțional. Se poate integra foarte ușor în orice colectivitate. Asta ne-am dorit și așa l-am obișnuit”, a mai spus ea pentru Viva.

Ce spune despre relația cu Stelian Ogică

Raluca a povestit și despre relația cu tatăl ei. Aceasta a recunoscut că, în copilărie, a suferit din cauza expunerii publice a acestuia și că inclusiv colegii o judecau pentru scandalurile în care era implicat.

„N-am avut parte de niciun moment atât de marcant… poate doar în perioada copilăriei, când tata a avut problemele respective. Am fost privată de prezența lui și au fost multe întâmplări care au survenit ulterior. Copiii vorbeau… în ziua de azi se spune bullying. Cred că am suferit, aveam 7-8 ani când s-a întâmplat”, a povestit ea.

Raluca a spus că tatăl său, Stelian Ogică, este un om foarte impulsiv și că au fost multe momente tensionate între ei. Cu toate acestea, ea consideră că cel care a crescut-o este un om bun în adâncul sufletului.

„El este un om foarte impulsiv, cu toate că nu este un om rău (…) Este o „relație complicată”. Este o relație în parametri normali, nu este o relație dificilă, dusă la extrem (…) Cred că au mai fost momente (n.r. momente în care nu și-au vorbit), dar eu nu le văd neobișnuite”, a încheiat soția lui Adrian Ropotan.

VEZI ȘI: Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, adus cu elicopterul la București

Prima reacție a lui Stelian Ogică, după accidentul în care ginerele său, Adrian Ropotan, a fost grav rănit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Știri
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Știri
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!
Adevarul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!"....
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în Nibiru cu animalul de companie
Click.ro
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma ...
Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma sa fizică
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le ...
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: ...
Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: „Ar trebui să învețe să vorbească”
Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul ...
Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul Adrianei Irimescu
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O ...
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Vezi toate știrile