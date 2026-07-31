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Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul Adrianei Irimescu

De: Emanuela Cristescu 31/07/2026 | 21:31
Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul Adrianei Irimescu
Fosta amantă a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în secret. Adriana Irimescu a lăsat în urmă trecutul
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După o perioadă în care viața ei sentimentală a fost intens comentată, Adriana Irimescu a întors definitiv pagina. Fosta soție a lui Adrian Titieni și fosta amantă a lui Alexandru Papadopol a spus din nou „DA”, iar ceremonia a fost organizată departe de ochii curioșilor.

Evenimentul a avut loc pe 31 iulie, în București, într-un cadru discret, exact așa cum și-a trăit și povestea de iubire din ultimii ani. Cel care i-a cucerit inima este Marc Borțun, artist vizual, art director și cofondator al unei cunoscute agenții de publicitate. Cei doi au preferat să-și țină relația departe de luminile reflectoarelor, iar vestea căsătoriei a surprins pe multă lume.

Adriana Irimescu a lăsat în urmă trecutul și s-a căsătorit

Primele imagini de la eveniment au fost publicate chiar de mireasă, care a ales un mesaj scurt, dar sugestiv.

„Fix așa. Am râs mult”, a scris Adriana Irimescu pe rețelele sociale.

Numele Adrianei Irimescu a ajuns de mai multe ori în atenția publicului, atât datorită carierei sale, cât și vieții personale. Actrița a fost căsătorită timp de peste două decenii cu Adrian Titieni, iar după divorț a trăit o relație cu Alexandru Papadopol, poveste care a stârnit numeroase reacții în lumea mondenă. Multă vreme s-a zvonit că Adriana forma un cuplu cu „Papi” încă din perioada în care era căsătorit cu Ioana Ginghină.

Acum însă, vedeta pare că și-a găsit liniștea alături de Marc Borțun. Fără declarații spectaculoase și fără apariții mondene, cei doi au ales să-și construiască relația în discreție, iar căsătoria vine ca o confirmare că sunt pregătiți pentru un nou început împreună.

A revenit și în lumina reflectoarelor

Dincolo de viața personală, Adriana Irimescu și-a relansat și cariera. După o perioadă în televiziune, actrița a revenit pe platourile de filmare. Ea a spus că experiența i-a readus entuziasmul pentru munca din fața camerelor.

„Am redescoperit cât de mult îmi place să fac televiziune… uitasem. Mi-a plăcut mult experiența, faptul că am umblat prin țară, că am interacționat cu oameni diverși, că am descoperit istorii locale, oameni fabuloși, tineri plini de viață și curiozitate.

Am aflat lucruri pe care nu le știam despre Timișoara, cu toate minoritățile ei și ce au însemnat și înseamnă în dezvoltarea orașului și, cât de bine e pentru tine, ființă umană, să trăiești în comunități atât de diverse.

Am învățat multe despre sașii și maghiarii din Ardeal, despre bisericile fortificate, despre cât de greu se călătorește astăzi (încă) prin România, despre ce înseamnă să fii Capitală Culturală Europeană, am văzut spectacole de teatru concepute de oameni talentați și curajoși, ce să mai, au fost trei sezoane pline, pe care nu le regret”, a spus Adriana Irimescu.

VEZI ȘI: S-a rupt lanțul de iubire între Alexandru Papadopol și Adriana Titieni! „Au început să vorbească și cu alte persoane!”

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