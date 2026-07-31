Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”

Adrian Ciobanu, ginerele celebrei Maia Morgenstern, a fost văzut pentru prima dată într-o ipostază extrem de rară. Deși și-a protejat mereu viața personală și a evitat expunerea, de această dată chiar partenera lui, Cabiria Morgenstern, mai tânără decât el cu 37 de ani, a deschis ușa către universul lor de familie.

În fotografiile postate pe rețelele de socializare, Adrian Ciobanu apare alături de fiul său, Amos Ezra. Fiica Maiei Morgenstern a postat cadre pe care publicul nu le-a mai văzut până acum, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”, a scris Cabiria la descriere.

Cabiria Morgenstern și Adrian Ciobanu, un cuplu discret

Cabiria Morgenstern și Adrian Ciobanu nu au fost niciodată adepții expunerii excesive. Inclusiv vestea că urmau să devină părinți a fost făcută publică abia cu puțin timp înainte ca micuțul Amos Ezra să vină pe lume. În acea perioadă, fiica Maiei Morgenstern le-a povestit urmăritorilor prin ce trecea și cum reușea să îmbine emoțiile sarcinii cu proiectele profesionale și studiile.

„Niște update-uri importante pe care nu le-am pus pe internet (decât prin story-uri, dar zic să rămână și aici pentru posteritate): Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru. Am dat (și luat!) disertația, cu dedicație pentru @diana.buluga, care m-a încurajat aici, pe Insta, și m-a pus în situația de a demonstra că pot. Cu ultimele forțe de dinainte de expulzie m-am pus pe organizat reprezentații de Papiloma Party, deci stați aproape, urmează vești despre reluarea spectacolului – în București și nu numai! PS: acesta nu a fost un maternity shoot. Am mers să fac poze. Asta se întâmpla acum mai bine de o lună – poate două? Sper să fac și un maternity shoot concret, dar momentan îmi e greu să mă împac cu schimbările fizice foarte rapide și intense din trimestrul 3. Dragi mămici, sunt deschisă la sfaturi!”, a spus ea.

Maia Morgenstern, mai fericită ca niciodată

Venirea pe lume a lui Amos Ezra a schimbat complet și viața celebrei actrițe. Cabiria a spus că mama ei își dorea enorm să devină bunică și că este implicată în viața nepotului ori de câte ori are ocazia.

„Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată, este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată (…) Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi (…) Comunicăm foarte eficient”, a mai spus Cabiria Morgenstern”, a declarat Cabiria Morgenstern.

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