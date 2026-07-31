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Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru

De: Emanuela Cristescu 31/07/2026 | 22:27
Doliu în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Cutremur în lumea interlopă! Tudor Spoitoru a murit: „Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați la priveghi”
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Lumea interlopă este din nou în doliu! Tudor Spoitoru, liderul temutului clan, s-a stins din viață, iar vestea a căzut ca un trăsnet printre apropiați. Apropiații au anunțat deja unde va avea loc priveghiul, pentru ca toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu să își poată lua rămas-bun.

„Toți cei care doresc să își ia rămas-bun de la Tudor Spoitoru sunt așteptați la priveghi, care va avea loc la adresa: Strada Sublocotenent Popa nr. 81, Sector 5, București. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au anunțat apropiații.

Tudor Spoitoru a avut numeroase probleme cu legea

Dispariția lui Tudor Spoitoru readuce în prim-plan numele clanului Spoitoru, implicat de-a lungul timpului în numeroase scandaluri și anchete care au făcut valuri în întreaga țară. De altfel, în urmă cu câțiva ani, autoritățile au făcut una dintre cele mai spectaculoase capturi de arme de la graniță, episod care a stârnit numeroase speculații privind tensiunile din lumea interlopă.

Cutremur în lumea interlopă! Tudor Spoitoru a murit: „Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați la priveghi”
Cutremur în lumea interlopă! Tudor Spoitoru a murit: „Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați la priveghi”

Atunci, Poliția de Frontieră a anunțat descoperirea unui transport uriaș de arme ascunse într-un camion care încerca să părăsească România. În ultimii ani, mai mulți lideri ai lumii interlope au lansat avertismente publice privind conflictele dintre clanuri. Unul dintre cele mai dure mesaje venea după moartea lui Emi Pian. Și numele lui Tudor Spoitoru a fost pomenit.

„Mâine-poimâine suntem obligați să punem mâna pe pistol și cuțit! Fiecare ne-am luat cartierul nostru! Ne-am luat câte un cartier! Nu aveți voie, vere, să veniți peste zonele noastre: 1 Mai, Grivița, Chibrit, Giulești, Chiajna, Dragomirești…

Duceți-vă, frate, în oraș! Duceți-vă unde nu sunt țiganii de țigănie! În caz că vă faceți ambiții, pur și simplu se irită țigănia! Dacă nu luați în seamă, facem belea chiar dacă ajungem la pușcărie! Noi suntem obișnuiți cu pușcăriile!”, declara un reprezentant al clanului Sadoveanu.

Era apropiat de clanul Duduianu

La rândul său, Anaser Duduianu a povestit despre legăturile dintre cele două familii și îl menționa inclusiv pe Tudor Spoitoru. Acesta a spus că cei din clanul Spoitoru sunt ca o familie pentru el și că nimeni nu poate să se bage între ei.

„Vreau să înțeleagă toată lumea! Vreau să înțeleagă toată lumea că noi suntem o familie. Nu poate să ne dezbine nimeni niciodată și care încearcă să dezbine și toți care aveți pretenții ce-am definit pe live cu 2.786 de veri primari, vreau să înțelegeți cu exactitate și definit sau cum se mai zice în codurile astea bune maniere.

Vreau să înțelegeți realitatea, noi pe bune suntem 2.786 de veri primari. Și nu poate să ne dezbine nimeni niciodată, nu poate să ne câștige nimeni niciodată… Cine face parte din numărul ăsta? Tocmai de asta familia Vasile Spoitoru, Minel, Tudor Spoitoru cu copiii lui, Vasile cu copiii lui și toți frații lor sunt frații noștri și pe bune suntem o familie.

Noi ne-am născut și deținem un nume de sute de ani și pe bune deținem un nume de Duduian, cât și cumetrii noștri, familia Vasile Spoitoru, cât și toți frații lui și toată lumea”, a comentat Anaser Duduianu.

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