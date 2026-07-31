Fructul românesc benefic pentru sănătate costă doar 12 lei pentru o caserolă de 500 de grame

Cine va ajunge zilele acestea în piețe va avea parte de o surpriză uriașă. Murele românești au invadat tarabele, iar prețul lor a scăzut spectaculos față de anul trecut. Cumpărătorii pot pleca acasă cu o caserolă la un preț care bate fără drept de apel supermarketurile.

Dacă anul trecut puțini își permiteau să pună mure în coșul de cumpărături, acum situația s-a schimbat radical. Plantațiile au oferit o producție generoasă, iar fructele au ajuns din belșug la vânzare. Rezultatul? Prețurile au coborât spectaculos, iar cumpărătorii profită din plin.

Murele s-au ieftinit spectaculos

Direct de la producători, o caserolă de jumătate de kilogram costă doar 12 lei, în timp ce în multe supermarketuri aceeași cantitate se vinde chiar și cu aproximativ 30 de lei. Diferența îi determină pe tot mai mulți români să ocolească marile magazine și să aleagă piețele sau fermele.

Cultivatorii au spus că vremea le-a fost aliată în acest sezon și fructele sunt culese zilnic, imediat ce ating maturitatea. Tocmai de aceea, aroma intensă și gustul dulce-acrișor sunt cele care îi conving pe cumpărători să se întoarcă după încă o caserolă.

Pe lângă faptul că sunt printre cele mai apreciate fructe ale verii, murele vin și cu un pachet impresionant de beneficii pentru sănătate. Nutriționiștii recomandă consumul lor în această perioadă tocmai pentru că acum sunt proaspete și își păstrează toate proprietățile.

„Aceste fructe conțin cantități importante de vitamina C, vitamina K, vitamina E și mangan, dar și fibre și antioxidanți care ajută organismul să lupte împotriva stresului oxidativ. Se recomandă consumul lor în sezon tocmai datorită valorii nutritive ridicate. Antioxidanții din mure contribuie la protejarea celulelor, susțin sistemul imunitar și pot reduce inflamațiile din organism. În același timp, fibrele sprijină digestia și oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp. Un consum regulat de mure poate avea efecte benefice și asupra sănătății inimii, deoarece compușii naturali din aceste fructe contribuie la protejarea vaselor de sânge și la menținerea unei circulații normale. Tocmai de aceea, murele sunt recomandate atât adulților, cât și copiilor, fiind o alternativă sănătoasă la gustările bogate în zahăr”, a declarat nutriționistul Ana Vale.

Sunt perfecte pentru siluetă!

Cei care sunt atenți la alimentație au încă un motiv să profite de sezon. Murele au doar aproximativ 43 de calorii la 100 de grame, conțin puțin zahăr și au un indice glicemic redus. În plus, datorită cantității mari de fibre, oferă senzația de sațietate pentru mai mult timp și pot înlocui cu succes gustările bogate în zahăr.

Aceste fructe pot fi consumate simple, însă nutriționistii au spus că devin și mai valoroase atunci când sunt incluse într-un mic dejun echilibrat.

„Cea mai simplă variantă este combinarea lor cu un iaurt natural sau grecesc, peste care se adaugă fulgi de ovăz și câteva nuci, migdale ori semințe. În doar câteva minute rezultă o masă bogată în proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care oferă energie pentru întreaga dimineață”, a spus nutriționistul, potrivit Click.

Pe lângă iaurt, murele pot fi adăugate în smoothie-uri, peste budinca de chia, în terciul de ovăz sau chiar alături de brânză proaspătă și unt de arahide.

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