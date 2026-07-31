Cum s-a afișat Andra Voloș în plin război cu fosta lui Lele. E hotărâtă să meargă în instanță!

Andra Voloș pare hotărâtă să le transmită tuturor că nu are de gând să facă niciun pas în spate, chiar dacă numele ei este aruncat, zi de zi, în mijlocul unui scandal care face valuri pe internet. În timp ce Lorena, fosta parteneră a lui Lele, continuă să lanseze acuzații și să scoată la iveală episoade din trecutul manelistului, șatena a ales o mutare care a atras instant toate privirile.

În loc să apară afectată de tot ceea ce se spune despre ea, Andra și-a făcut apariția pe Instagram într-o ținută care nu are cum să treacă neobservată: o rochie roșie spectaculoasă, cu un decolteu amețitor, un machiaj impecabil și o atitudine care părea să spună un singur lucru, că nimic și nimeni nu o poate clinti.

Andra Voloș, apariție sfidătoare

Fotografiile au apărut exact în momentul în care conflictul dintre cele două femei a explodat din nou, iar comentariile au început să curgă în valuri. Pentru unii, imaginile au fost o demonstrație de încredere, pentru alții, o adevărată provocare lansată chiar în mijlocul războiului care pare că nu se mai termină.

Scandalul dintre Andra Voloș și fosta parteneră a manelistului a izbucnit după ce Lorena a publicat un videoclip vechi cu Lele, din perioada în care acesta nu avea viața luxoasă de astăzi, iar mesajul care a însoțit imaginile a fost unul fără menajamente.

„Ia vezi, domnișoara Andra Voloș, erai fana lui aici când nu avea apă și lumină. Dacă tot aici îl găseai, îl mai iubeai? Tu ai iubit doar banii iubiților tăi!”, a scris Lorena.

Actuala soție a lui Lele a luat foc pe loc! Potrivit Andrei Voloș, în ultimele zile au apărut și numeroase comentarii răutăcioase și conturi care au continuat să o atace. Șatena a spus că nu mai este dispusă să înghită în sec și că este gata să arate adevărata față a rivalei sale. Nici Lele n-a rămas indiferent și a oferit primele declarații pentru CANCAN.RO.

„Am văzut postările doamnei care de ani de zile încearcă să îmi păteze imaginea și să se dea ea sfântă. Nimeni nu e sfânt, nici eu nu am fost sfântă, dar o să urmeze niște postări dedicate ei pe care nu aș fi vrut să le fac, pentru că ceea ce face ea pe internet vor vedea copiii noștri când vor crește. Probabil vor râde sau vor suferi. Eu nu am nimic cu nimeni, nu am atacat pe nimeni, nu am despărțit în viața mea pe nimeni, nu m-am băgat în familia nimănui. Înțelegeam dacă mă băgam în familia ei și o despărțeam pe femeie asta, meritam să faci tot ceea ce faci tu, să mă înjuri, ameninți sau ce mai faci tu. Dar, dacă eu nu ți-am făcut niciodată rău, eu ți-am iubit copilul ca pe copilul meu, ba chiar mai mult, până să rămân însărcinată am iubit-o pe Antonia. S-au făcut conturi fake și când eram eu la un pas de moarte. Cine venea să îți facă ție cont fake, când noi avem milioane de urmăritori și nu ne-au făcut?! Îți făceau ție? Ai venit cu mesajele, ți-ai dat arama pe față, te-ai simțit. Nu am despărțit pe nimeni, mă duc cu fata mea în biserică și mă jur pe icoană. Ea dă de înțeles că mi-am construit fericirea pe lacrimile ei. Să-i fie rușine!”, a dezvăluit Andra Voloș.

Este gata să meargă în instanță!

Mai mult decât atât, soția lui Lele a spus că situația a ajuns într-un punct fără întoarcere și că este dispusă să meargă în instanță dacă Lorena nu se va potoli. Vedeta a afirmat că a suportat suficient și că nu mai acceptă ca familia și imaginea ei să fie puse la zid.

„Am ajuns la saturație, spun asta cu lacrimi în ochi pentru că știu ce suflet am, eu știu cât de mult am tras pentru familia asta, câte lucruri frumoase am făcut, în rest Dumnezeu să dea după suflet fiecăruia. E normal să mă agit pentru că este vorba de familia mea și de imaginea pe care vrei să ne-o construiești de ani de zile. E vorba de soțul meu, spui că vreau să fac nuntă pentru bani. Dacă vor mai exista astfel de lucruri, vin și eu cu dovezi. Am tăcut cinci ani, dar nu mai am de ce să tac. Am vorbit cu avocatul și mai departe se vor rezolva legal lucrurile”, a spus Andra.

Deocamdată, conflictul este departe de final. În timp ce una postează fotografii spectaculoase și spune că nu mai acceptă să fie ținta atacurilor, cealaltă susține că nu are nicio vină și cere dovezi. Cert este că scandalul dintre Andra Voloș și fosta parteneră a lui Lele pare să fi intrat într-o nouă etapă, iar schimbul de replici este tot mai dur de la o zi la alta.

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