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Allison Schmitt, campioană olimpică de 10 ori, este însărcinată. Fosta înotătoare așteaptă primul copil alături de soțul ei

De: Paul Hangerli 01/08/2026 | 00:30
Allison Schmitt, campioană olimpică de 10 ori, este însărcinată. Fosta înotătoare așteaptă primul copil alături de soțul ei
Campioana olimpică este gravidă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Allison Schmitt, una dintre cele mai titrate înotătoare din istoria Statelor Unite, a anunțat că este însărcinată cu primul său copil. Sportiva, care a câștigat zece medalii olimpice și s-a retras după Jocurile Olimpice de la Tokyo, a împărtășit vestea emoționantă alături de soțul său, Gavin Walker, printr-o postare pe Instagram.

Allison Schmitt și Gavin Walker vor deveni părinți

Miercuri, 29 iulie, Allison Schmitt, în vârstă de 36 de ani, a anunțat că ea și soțul ei, Gavin Walker, așteaptă primul lor copil.

Cei doi au publicat pe Instagram o fotografie în care Gavin se apleacă și îi sărută burtica de gravidă.

„Visul pe care l-am așteptat atât de mult.”, au scris cei doi în descrierea imaginii.

Anunțul a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare din partea prietenilor și foștilor colegi din lumea înotului.

Michael și Nicole Phelps s-au numărat printre primii care au felicitat-o

Printre cei care au reacționat s-au numărat campionii olimpici Simone Manuel și Abbey Weitzeil, dar și bunii prieteni ai sportivei, Michael și Nicole Phelps.

„Poftim?! Băiat sau fată? Felicitări!”, a comentat Michael Phelps.

Soția acestuia, Nicole, a adăugat:

„Toată dragostea noastră! Abia aștept încă un copil în familie.”

Cererea în căsătorie a fost pregătită cu ajutorul copiilor lui Michael Phelps

Allison Schmitt și Gavin Walker și-au anunțat logodna în decembrie 2024, iar nunta a avut loc un an mai târziu, în decembrie 2025.

Momentul cererii în căsătorie a fost unul inedit. Cei patru copii ai lui Michael și Nicole Phelps,Boomer, Beckett, Maverick și Nico, au participat la surpriză, purtând tricouri pe care scria: „Vrei să te căsătorești cu mine?”

La vremea respectivă, Allison scria pe Instagram:

„Noroc pentru organizarea celei mai speciale zile din 2025.”

S-au căsătorit în Arizona

Campioana olimpică și Gavin Walker, antrenor de pregătire fizică și condiționare la Universitatea Vanderbilt, și-au unit destinele în decembrie 2025, în cadrul unei ceremonii organizate în Scottsdale, statul Arizona.

„Soț și soție”, a scris Allison Schmitt în dreptul unui videoclip publicat pe Instagram, care surprindea pregătirile din ziua nunții.

Allison Schmitt s-a retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, unde a participat pentru ultima dată.

Ulterior, ea și-a continuat studiile și a obținut un master în asistență socială la Arizona State University.

Într-un interviu acordat publicației People în 2024, sportiva povestea că își împărțea timpul între Nashville, unde locuia Gavin Walker, casa familiei sale din Michigan și locuința lui Michael și Nicole Phelps din Arizona.

„Toate lucrurile mele sunt în Arizona, așa că și reședința mea este acolo”, explica ea, descriind timpul petrecut alături de familia Phelps drept „cel mai frumos lucru posibil”.

„Sunt mătușa TT pentru copiii lui Michael Phelps”

Allison Schmitt a dezvăluit că are o relație foarte apropiată cu cei patru copii ai lui Michael și Nicole Phelps.

„Pentru ei sunt TT. A fost atât de frumos să-i văd crescând. Cel mai mare, Boomer, are deja opt ani și mă întreb mereu cum a trecut timpul atât de repede.”

Sportiva a mărturisit că experiența prin care a trecut Nicole Phelps în timpul sarcinii i-a oferit o perspectivă valoroasă înainte de a deveni ea însăși mamă.

„Îmi amintesc de Nicole când era însărcinată, în perioada în care ne pregăteam pentru Jocurile Olimpice de la Rio. Era atât de puternică. Am învățat multe despre sarcină încă înainte să fiu însărcinată eu însămi și mi-am spus că trebuie să țin minte toate acele lucruri.”

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