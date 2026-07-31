Noi acuzații la adresa lui Jared Leto. Un fost colaborator îl descrie drept „un om îngrozitor cu care să lucrezi”

Un fost colaborator al lui Jared Leto susține că actorul și solistul trupei Thirty Seconds to Mars este o persoană dificilă și îi făcea pe cei din jur să se simtă inconfortabil. Declarațiile apar la scurt timp după ce artistul a negat acuzațiile de agresiune formulate împotriva sa.

Potrivit Page Six, un fost membru al echipei care a lucrat în turneele trupei Thirty Seconds to Mars l-a descris pe Jared Leto drept „un om îngrozitor cu care să lucrezi”, susținând că experiența colaborării cu actorul a fost una neplăcută.

„Nu este un om bun. Nu există suflet în spatele ochilor lui. Avea o energie groaznică și îi făcea pe oameni să se simtă inconfortabil”, a declarat sursa, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Aceeași persoană a afirmat că actorul era foarte distant față de membrii echipei și că discuțiile cu acesta erau rare.

„Era foarte greu să vorbești cu el, dacă accepta măcar să vorbească cu noi”, a mai spus fostul colaborator.

Declarațiile apar după documentarul BBC

Noile afirmații vin la câteva zile după difuzarea documentarului Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, realizat de BBC, în care zece femei vorbesc despre presupusul comportament al actorului, iar patru dintre ele îl acuză de agresiune sau comportament inadecvat.

Unele dintre femei susțin că aveau sub 18 ani în momentul presupuselor incidente, care ar fi avut loc între 2002 și 2016. BBC afirmă că a verificat o parte dintre mărturii folosind fotografii, documente și declarații ale altor persoane. Jared Leto a respins categoric toate acuzațiile.

„Aceste acuzații sunt absolut și categoric false. Nu am agresat niciodată pe nimeni în întreaga mea viață”, a transmis actorul prin intermediul reprezentanților săi.

El a adăugat că toate relațiile sale au fost consensuale și că va continua să se apere împotriva acuzațiilor.

Controverse mai vechi legate de comportamentul lui Jared Leto

Nu este pentru prima dată când stilul de lucru al lui Jared Leto ajunge în atenția publicului. De-a lungul anilor, mai mulți colegi au povestit că actorul obișnuia să rămână în pielea personajelor sale și în afara filmărilor.

În timpul producției filmului Suicide Squad, au apărut informații potrivit cărora Leto le-ar fi trimis colegilor cadouri bizare pentru a intra mai bine în rolul Jokerului, inclusiv un șobolan viu și un porc mort. Actorii implicați în film au confirmat ulterior că au existat astfel de gesturi, deși au spus că unele detalii au fost exagerate în presă.

Recent, o altă sursă citată de presa americană a susținut că, în timpul filmărilor pentru Tron: Ares, Jared Leto ar fi cerut membrilor echipei să evite contactul vizual cu el. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de actor sau de studioul care produce filmul.

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