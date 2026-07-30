Suri, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat oficial numele de familie, alegând să renunțe la celebrul nume „Cruise”. Tânăra în vârstă de 20 de ani a adoptat numele Noelle, inspirat de al doilea prenume al mamei sale.

Potrivit Fox News, schimbarea a fost confirmată de documente oficiale de înregistrare pentru vot din statul Pennsylvania, unde Suri studiază la Carnegie Mellon University.

De ce și-a schimbat numele

Conform documentelor, fiica celor doi actori figurează acum cu numele Suri Noelle, iar acesta nu este primul semn că renunțase la numele tatălui său. Ea a folosit aceeași denumire și la ceremonia de absolvire a liceului, în 2024, înainte ca schimbarea să fie oficializată.

Numele Noelle reprezintă al doilea prenume al lui Katie Holmes și este considerat un omagiu adus mamei sale.

Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012, iar actrița a primit custodia exclusivă a fiicei lor. De-a lungul anilor, presa americană a relatat în repetate rânduri că relația dintre Suri și tatăl său este practic inexistentă, cei doi nefiind văzuți împreună de foarte mulți ani.

Katie Holmes a declarat în mai multe interviuri că a încercat să îi ofere fiicei sale o copilărie cât mai normală și să o protejeze de atenția excesivă a presei. În prezent, Suri studiază teatru muzical și încearcă să își construiască propriul drum, departe de celebritatea părinților săi.

Potrivit publicațiilor americane, adolescenta nu a mai fost văzută în public alături de tatăl său de mai bine de un deceniu. În schimb, ea a rămas foarte apropiată de mama sa, care a crescut-o în New York, departe de atenția constantă a Hollywoodului.

Tânăra a început deja să folosească noul nume în aparițiile publice. În luna iunie, acesta a fost trecut în programul unui spectacol artistic la care a participat, iar ulterior a fost utilizat și la înscrierea sa la Carnegie Mellon University.

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