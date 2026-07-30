Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Suri, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat legal numele. Motivul din spatele deciziei

Suri, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat legal numele. Motivul din spatele deciziei

De: Daniel Matei 31/07/2026 | 00:50
Suri, fiica lui Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat legal numele. Motivul din spatele deciziei
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Suri, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, și-a schimbat oficial numele de familie, alegând să renunțe la celebrul nume „Cruise”. Tânăra în vârstă de 20 de ani a adoptat numele Noelle, inspirat de al doilea prenume al mamei sale.

Potrivit Fox News, schimbarea a fost confirmată de documente oficiale de înregistrare pentru vot din statul Pennsylvania, unde Suri studiază la Carnegie Mellon University.

De ce și-a schimbat numele

Conform documentelor, fiica celor doi actori figurează acum cu numele Suri Noelle, iar acesta nu este primul semn că renunțase la numele tatălui său. Ea a folosit aceeași denumire și la ceremonia de absolvire a liceului, în 2024, înainte ca schimbarea să fie oficializată.

Numele Noelle reprezintă al doilea prenume al lui Katie Holmes și este considerat un omagiu adus mamei sale.

Tom Cruise și Katie Holmes au divorțat în 2012, iar actrița a primit custodia exclusivă a fiicei lor. De-a lungul anilor, presa americană a relatat în repetate rânduri că relația dintre Suri și tatăl său este practic inexistentă, cei doi nefiind văzuți împreună de foarte mulți ani.

Katie Holmes a declarat în mai multe interviuri că a încercat să îi ofere fiicei sale o copilărie cât mai normală și să o protejeze de atenția excesivă a presei. În prezent, Suri studiază teatru muzical și încearcă să își construiască propriul drum, departe de celebritatea părinților săi.

Potrivit publicațiilor americane, adolescenta nu a mai fost văzută în public alături de tatăl său de mai bine de un deceniu. În schimb, ea a rămas foarte apropiată de mama sa, care a crescut-o în New York, departe de atenția constantă a Hollywoodului.

Tânăra a început deja să folosească noul nume în aparițiile publice. În luna iunie, acesta a fost trecut în programul unui spectacol artistic la care a participat, iar ulterior a fost utilizat și la înscrierea sa la Carnegie Mellon University.

CITEȘTE ȘI:

Jared Leto reacționează după ce patru femei l-au acuzat de agresiune: „Acuzațiile sunt absolut și categoric false”

Kate Middleton respectă reguli alimentare stricte în timpul vizitelor oficiale. Ce alimente evită cu orice preț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru fiica ei
Showbiz internațional
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru…
Regina Camilla ar fi nemulțumită după ultimele fotografii publicate de Meghan Markle. Care este motivul
Showbiz internațional
Regina Camilla ar fi nemulțumită după ultimele fotografii publicate de Meghan Markle. Care este motivul
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Mediafax
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav este că ne pierdem piețele”
Adevarul
Oierii veniți să protesteze la București încă așteaptă un răspuns clar. „Mai grav...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din Grecia
Click.ro
„Este iar un moment de cotitură”. Anunțul copleșitor al Oanei Roman în timpul vacanței din...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Digi24
Diana Șoșoacă, transportată la spital. A fost implicată într-un accident rutier în București
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
go4it.ro
„Odiseea” sau „Gladiatorul”: Greșeala de costum din filmele istorice pe care experții o detestă
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie Bolojan, președintele a refuzat./ L-am sunat după nominalizare, nu a mai răspuns
Gandul.ro
Adrian Veștea, dezvăluiri din timpul discuțiilor cu Nicușor Dan: „I-am propus să-l sunăm pe Ilie...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru ...
Actrița Becca Tobin, din serialul „Glee”, a devenit mamă pentru a doua oară! Ce nume a ales pentru fiica ei
Olga Barcari și Cătălin Bordea au îngropat securea războiului: „Suntem relaxați”
Olga Barcari și Cătălin Bordea au îngropat securea războiului: „Suntem relaxați”
Regina Camilla ar fi nemulțumită după ultimele fotografii publicate de Meghan Markle. Care este motivul
Regina Camilla ar fi nemulțumită după ultimele fotografii publicate de Meghan Markle. Care este motivul
Delia a spus ce nu îi place la ea. Obiceiurile la care vrea să renunțe
Delia a spus ce nu îi place la ea. Obiceiurile la care vrea să renunțe
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Tom Chadbon, cunoscut din „Doctor Who” și „Game of Thrones”
Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze ...
Secretul relației dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cum fac cei doi ca totul să funcționeze perfect: „Nu ne abatem”
Vezi toate știrile