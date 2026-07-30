Actorul american Jared Leto a respins categoric acuzațiile de agresiune formulate de mai multe femei într-un documentar realizat de BBC, afirmând că nu a agresat niciodată pe nimeni și că toate afirmațiile la adresa sa sunt false.

Potrivit People, declarația reprezintă prima reacție publică a actorului după difuzarea documentarului Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, în care patru femei îl acuză de agresiuni despre care susțin că au avut loc în perioada în care erau adolescente.

Într-o declarație transmisă prin reprezentanții săi, actorul în vârstă de 54 de ani a negat toate acuzațiile.

„Aceste acuzații sunt absolut și categoric false. Nu am agresat niciodată pe nimeni în întreaga mea viață”, a transmis Jared Leto.

El a adăugat că orice relație pe care a avut-o de-a lungul timpului a fost consensuală și că va continua să se apere împotriva acuzațiilor.

Jared Leto, subiectul unui documentar BBC

Documentarul BBC prezintă mărturiile a zece femei, dintre care patru îl acuză pe Leto de presupuse fapte de natură penală, inclusiv agresiune și comportament inadecvat. Unele dintre reclamante susțin că erau minore la momentul presupuselor incidente, care ar fi avut loc între 2002 și 2016. BBC afirmă că a coroborat o parte dintre declarații cu documente, fotografii și mărturii ale altor persoane.

Una dintre femei susține că a întreținut relații intime cu solistul trupei Thirty Seconds to Mars la locuința acestuia din California, pe când avea 17 ani, iar Jared Leto avea 34 de ani, potrivit BBC. În California, vârsta legală a consimțământului este de 18 ani, astfel că, potrivit legislației statului, o astfel de faptă ar putea fi încadrată ca infracțiune.

„Nu părea să fie o problemă pentru el. Mi-a spus: «Aș vrea să-mi spui tati»”, a povestit ea.

O a doua femeie afirmă că ar fi fost agresată într-o baie a unui motel, tot la vârsta de 17 ani, în timp ce o a alta susține că actorul ar fi manipulat-o emoțional și i-ar fi adresat în repetate rânduri mesaje telefonice cu conținut explicit pe când avea 16 ani. Potrivit declarației sale, în timpul unuia dintre aceste apeluri, Leto i-ar fi propus să întrețină relații intime.

În prezent, Jared Leto nu a fost pus sub acuzare și nu există informații potrivit cărora ar face obiectul unei anchete penale.

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