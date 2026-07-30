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Elena Băsescu, apariție surprinzătoare după 12 ani. Este consilier parlamentar

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 18:05
Elena Băsescu, apariție surprinzătoare după 12 ani. Este consilier parlamentar
Elena Băsescu, apariție surprinzătoare după 12 ani. Este consilier parlamentar / Sursa foto: Social media
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La mai bine de un deceniu după ce și-a încheiat activitatea în Parlamentul European, Elena Băsescu, în vârstă de 46 de ani și fiica fostului șef al statului Traian Băsescu, revine în prim-planul vieții politice.

Elena Băsescu ocupă funcția de consilier în cadrul Comisiei pentru Tineret și Sport a Parlamentului României. În această calitate, ea s-a implicat în procesul de revizuire a Legii nr. 4, actul normativ care stabilește regulile privind comportamentul spectatorilor și măsurile aplicabile în timpul competițiilor sportive, inclusiv activitățile permise și cele interzise în incinta arenelor.

Fiica lui Traian Băsescu și-a reluat activitatea în sfera politică, ocupând un post de consilier în cadrul Comisiei pentru Tineret și Sport din Parlamentul României. Informația a fost făcută publică de Ciprian Paraschiv, președintele comisiei, în timpul unei intervenții în care a evidențiat contribuția echipei implicate în modificarea legislației.

„Vreau să le mulțumesc unor persoane pe care dumneavoastră nu cred că le știți sau le știți foarte puțin. Sunt foarte bine cunoscute de către SPP-iștii de la poartă.

Este vorba despre the team behind the team, echipa din spatele echipei, echipa de consilieri, care nu rareori au plecat după ora 12:00 noaptea din Parlament, lucrând la acest proiect, pentru că a fost vorba de studii comparative, de armonizări de legislație, peste 100 de amendamente.

Știu că ne urmăresc acum prin intranet, așa că, în primul rând, vreau să-i mulțumesc consilierului meu de suflet Adrian Bucur. Mulțumesc, Bianca Popescu, mulțumesc, Roxana Popescu, mulțumesc, Florin Danciu, mulțumesc, Elena Băsescu, mulțumesc, Andreea Țîrlea, mulțumesc, Mihai Șerban, mulțumesc, Alexandru Cernea, mulțumesc, Manuela Neagu. Vă mulțumesc”, a spus Ciprian Paraschiv, după ce modificările Legiii 4 au fost aprobate.

Ulterior, Ciprian Paraschiv a explicat mai pe larg rolul pe care Elena Băsescu l-a avut în procesul de revizuire a actului normativ, oferind informații despre contribuția acesteia la elaborarea modificărilor legislative.

„Elena Băsescu face parte din echipa de consilieri parlamentari ai Comisiei pentru sport care au lucrat la acest proiect. Toți au muncit”, a declarat Ciprian Paraschiv, citat de Golazo.

Varianta inițială a Legii 4 a fost criticată în repetate rânduri de către suporteri, care au considerat că prevederile acesteia sunt prea restrictive. Actul normativ a fost adoptat și promulgat într-o perioadă în care funcția de președinte al României era ocupată de Traian Băsescu.

Elena Băsescu este de nerecunoscut

Fiica fostului președinte a avut de-a lungul timpului mai multe legături cu domeniul sportiv. Până în mai 2025, aceasta a făcut parte din Consiliul de Administrație al Federației Ecvestre Române, însă mandatul său s-a încheiat după un conflict cu conducerea instituției. În urma unei ședințe, membrii forului au decis în unanimitate revocarea sa din funcție.

Chiar dacă relația cu Federația Ecvestră Română s-a încheiat într-un context tensionat, Elena Băsescu a continuat să fie activă în lumea echitației, sport de care este apropiată de mai mulți ani.

Fiica fostului președinte al României publică frecvent pe rețelele sociale imagini de la competiții de echitație, dar și de la o academie destinată copiilor pasionați de acest sport.

De asemenea, Elena Băsescu dezvoltă un brand de îmbrăcăminte și accesorii inspirat din universul echitației, produsele fiind promovate sub sigla „Ride for Rou” („Călărește pentru România”).

Sursa foto: Social media

În ultimii ani, Elena Băsescu a avut o prezență discretă în spațiul public, evitând aparițiile frecvente din perioada în care era intens mediatizată. Una dintre cele mai recente apariții ale sale a avut loc în decembrie, la aniversarea a 50 de ani de căsnicie ai părinților săi, eveniment unde a atras atenția prin schimbarea de imagine față de anii în care se afla constant în centrul atenției publice.

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