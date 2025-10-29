Acasă » Exclusiv » Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte și-a reînnoit garderoba din… Carrefour!

Elena Băsescu, surprinsă la cumpărături, dar cine s-ar fi așteptat?! Fiica fostului președinte și-a reînnoit garderoba din… Carrefour!

De: Eliza Popescu 29/10/2025 | 23:40
Cine spune că haina îl face pe om, cu siguranță nu a întâlnit-o pe Elena Băsescu! Fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a fost surprinsă de CANCAN.RO la  shopping, dar nu oriunde! Departe de mall-uri, magazine luxoase și de branduri cu prețuri amețitoare, bruneta și-a reînnoit garderoba chiar în… Carrefour! Da, ați citit bine! Deși mulți s-ar fi așteptat ca fosta europarlamentară să aibă în dressing doar haine de firmă, realitatea e cu totul alta! 

Cine s-ar fi așteptat ca fiica fostului Președinte să își reînnoiască garderoba cu haine din Carrefour? Ei bine, Elena Băsescu dă dovadă de o modestie ieșită din comun! Mall-uri? Brand-uri de lux? Nici vorbă! Și, să fim sinceri, și hainele din centrele comerciale arată excelent atunci dacă știi cum să le combini! Până la urmă, vorba lui Cătălin Botezatu: Omul îi dă valoare hăinii. CANCAN.RO a surprins imagini BOMBĂ cu fiica cea mică a lui Traian Băsescu.

Elena Băsescu, shopping în Carrefour

Cine ar fi crezut că fiica fostului președinte își va face cumpărăturile la Carrefour? Și nu. Nu vorbim despre alimente, ci despre haine! Ei bine, Elena Băsescu ne-a surprins: nemachiată, cu un coc prins și o vestă cu steagul României pe spate, bruneta și-a reînnoit garderoba.

Elena Băsescu intră în Carrefour

Cum a intrat în centrul comercial, Elena Băsescu a luat un coș de cumpărături, în timp ce vorbea la telefon. Ceva de genul: punct ochit, punct lovit. Știa exact de ce a venit, așa că s-a dus direct la raionul de…haine! Inițial s-a uitat la o geacă perfectă pentru timpul de afară, care nu valorează nici mai mult, nici masi puțin de 69 de lei! Plăcut, văzut, luat!

Elena Băsescu și-a cumpărat o geacă de 69 de lei!

Dar nu putea să plece doar cu o geacă, așa că s-a uitat și la o vestă mai ieftină decât un pachet de cafea măcinată, la propriu! Chiar s-a scumpit cafeaua. Așadar, din nou, văzut, plăcut, luat. S-au mai dus 39 de lei! Dar acum, să fim sinceri, nu credem că le-a cumpărat pentru o ținută de zi cu zi, ci mai degrabă pentru marea ei pasiune, echitația.

Cel mai probabil, vedeta le va purta atunci când va călări, căci după cum știți, bruneta este o adevărată pasionată a acestui sport nobil. Chiar dacă în urmă cu câțiva ani, Elena a trecut printr-un accident în timpul călăriei și a ajuns la spital, bruneta nu renunță la hobby-ul ei (VEZI AICI)

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu și-a cumpărat o vestă de 39 de lei!

CITEȘTE ȘI: Elena Băsescu s-a cam ”pufoșit”! Cum am surprins-o pe fiica fostului președinte după orele de echitație! Gușa a cam dat-o de gol!

NU RATA: Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!

