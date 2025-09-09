Cum arată Anais la 12 ani, fiica Elenei Băsescu cu Bogdan Ionescu. Nepoata lui Traian Băsescu a fost sărbătorită de toată familia

Petrecere în familia lui Traian Băsescu! Fiica Elenei Băsescu și a lui Bogdan Ionescu, Sofia Anais, a împlinit 12 ani și a fost sărbătorită așa cum se vine. Ambele familii au participat la eveniment, iar tatăl micuței a făcut publice și câteva imagini. Află, în articol, toate detaliile!

Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au fost căsătoriți timp de patru ani, iar în 2016 au decis să meargă pe drumuri diferite. Cei doi au împreună o fetiță, Sofia Anais, născută în 2013, și un băiețel, Traian Junior, născut în 2015. După despărțire, ambii și-au refăcut viața. Elena Băsescu mai are o fetiță, pe Anastasia, din relația cu Cătălin Tomată. La rândul lui, Bogdan Ionescu a devenit tatăl unei fetițe în 2022, dar s-a despărțit de mama acesteia, Sheila, între timp. Bărbatul are în continuare o legătură strânsă cu cei trei copii ai săi, așa că nu putea lipsi de la ziua fiicei sale.

Reuniune de familie la ziua nepoatei lui Traian Băsescu

În data de 1 septembrie, Sofia Anais a împlinit 12 ani, iar cu această ocazie specială a avut parte de o petrecere specială. Întreaga familie a fost alături de ea, inclusiv tatăl său, Bogdan Ionescu. El a fost și cel care a publicat mai multe imagini de la petrecere.

De asemenea, Sofia Anais s-a bucurat de prezența bunicilor din partea mamei- Maria și Traian Băsescu, dar și de cei din partea tatălui – Sidonia și Bebe Ionescu. Mai mult decât atât, la petrecere a fost prezentă și mătușa sa, Ioana Băsescu, alături de copiii ei.

Bogdan Ionescu este un tată responsabil și se ocupă în mod egal de toți copiii săi. Astfel, bărbatul a venit la eveniment cu Annelise, fiica lui cea mică, pe care o are din relația cu Sheila Giafer. Fetița a fost primită cu multă dragoste, iar Maria Băsescu a făcut un gest demn de admirație. Fosta Primă Doamnă a României a mângâiat-o cu tandrețe pe obraz și a ținut-o aproape de ea.

La cei 74 de ani, Maria Băsescu arată impecabil, iar ținuta aleasă a fost una superbă. Nici Sidonia Ionescu, fosta soacră a Elenei Băsescu, nu s-a lăsat mai prejos. Mama lui Bogdan Ionescu a strălucit la ziua de naștere a nepoatei sale.

Citește și: Traian Băsescu va primi apartament de protocol! Fostul președinte nu își dorește casă: „Este mult prea mare”