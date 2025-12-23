Acasă » Știri » Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor

Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 16:21
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. Sursă: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Breakins news! Planul Roșu a fost activat în Sibiu, după ce tavanul de la piscina interioară a unui hotel s-a prăbușit peste turiști. Șapte persoane, printre care și trei minori, au fost scoase din piscină până în prezent de către salvatori. Toate detaliile în articol.

Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici intervin în aceste momente la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul fals al piscinei interioare s-a desprins și a căzut în bazin. Autoritățile continuă căutarea pentru a vedea dacă mai sunt persoane aflate sub dărâmături.

Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiști

Potrivit primelor informații, 7 persoane sunt rănite, iar 6 din acestea au fost duse la spital.

„Au fost înregistrate 7 victime (3 adulţi şi 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulţi şi 4 minori) au fost transportate la spital, toate conştiente”, a precizat ISU Sibiu.

În aceste momente nu se știe cu siguranță numărul de persoane care erau în piscina hotelului. Raed Arafat a spus că până în aceste momente șapte din opt persoane au fost transportate la spital.

Șeful DSU a mai transmis și că a intervenit și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu pentru a căuta posibile victime sub elementele căzute alte tavanului fals. Până în prezent, nu există informații despre descoperirea vreunei victime sub respectivele elemente.

„La acest moment, avem șapte persoane transportate la spital, niciuna nu se află într-o stare gravă. Erau opt persoane, conform datelor pe care le am până la acest moment, în piscină”, a transmis Raed Arafat.

În cadrul intervenției urmează să se alăture și un echipaj de scafandri. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă există persoane aflate sub dărâmături. Intervenția este în plină desfășurare.

