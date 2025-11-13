Acasă » Știri » BREAKING! O nouă explozie puternică într-un bloc din România! A fost activat Planul Roșu

De: Anca Chihaie 13/11/2025 | 10:25
Sursa foto: Arhivă CANCAN

O explozie urmată de un incendiu a avut loc în această dimineață, 13 noiembrie, într-o garsonieră situată la etajul al treilea al unui bloc din orașul Balș, județul Olt. Deflagrația a provocat panică în rândul locatarilor și a dus la rănirea mai multor persoane, care au necesitat îngrijiri medicale.

Autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție pentru a face față situației de urgență. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD, autospeciale pentru stingerea incendiilor și o unitate mobilă pentru acordarea primului ajutor.

O nouă explozie puternică a zguduit în această dimineață un bloc de locuințe din România, provocând panică în rândul locatarilor și mobilizând de urgență echipele de salvare. Explozia a fost urmată de un incendiu violent, iar mai multe persoane au suferit răni și au fost transportate la spital.

„La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au transmis pompierii.

Echipele de intervenție au acționat rapid pentru a stinge flăcările și pentru a împiedica extinderea incendiului la apartamentele vecine. În paralel, locatarii au fost evacuați din clădire pentru a preveni noi incidente și a asigura perimetrul de siguranță.

