Acasă » Știri » Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii”

Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii”

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 18:42

La aproape o lună de la explozia puternică produsă în Sectorul 5 al Capitalei, locatarii din blocurile de lângă cel devastat de deflagrație încep să se întoarcă la propriile locuințe. Ceea ce au găsit în apartamente i-a lăsat cu gura căscată.

Cel mai afectat este etajul șase, acolo unde s-a produs explozia, însă pagube uriaşe sunt înregistrate şi la etajele cinci și şapte, dar şi în multe alte apartamentele din restul imobilului. În scara distrusă de explozie nu are voie încă nimeni să intre. Pe celelalte scări, însă, locatarii au început să se întoarcă în apartamente, spunând că nu mai suportau să fie departe de casă.

Ce au găsit locatarii atunci când s-au întors acasă

În blocul groazei nu sunt condiții de locuit. Geamurile sunt scoase din pereți, nu există curent electric, iar alimentarea cu gaze a fost oprită. O parte din locatari trăiesc aici și suportă astfel de condiții.

Locatar: Aşa stăm, ca turcii, aşa stăm.

Reporter: Nu aveţi unde merge?

Locatar: Unde să merg? Mă duc peste fii-mea? Are copii, are greutăţi.

Reporter: Dar v-au oferit de la primărie să staţi la hotel?

Locatar: Da, da. La hotel la Union am stat. M-au dus la un cămin de nefamilişti, am stat şi acolo.

„Stăm cu lanterna. Stă mătuşa mea, dar eu o ajut. Nu e afectată, dar nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii. Cu cine să stăm? Cum să stăm? Nu vedeţi cum e, ce miros e? Zici că e bloc părăsit. Se mai aude aşa, câte o fantomă pe scară”, spune alt locatar.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Distrigaz încearcă să repare conductele de gaz din Rahova

Echipele de la Distrigaz au ajuns în zonă și încearcă să repare conductele care alimentează blocul. Totuși, deși gazele ajung până la intrare, acestea nu pot fi distribuite în apartamente.

„Şi majoritatea aprtamentelor au fost sigilate, de ce? Păi, la momentul când s-au evacuat persoane din bloc, poliţia dispunea sigilarea ca să nu intre nimeni”, spune altcineva.

Pentru reluarea furnizării este necesar avizul unei firme autorizate care să confirme că instalația este funcțională. Problema este că firmele refuză să vină în acea zonă. Fie refuză direct, fie pun preţuri uriașe. De asemenea, locatarii au încercat să caute ajutor şi la primăria de sector, însă li s-a spus că problema trebuie rezolvată doar de asociaţia de proprietari.

„Se sună unul pe altul, cer nişte preţuri exorbitante. Am contactat pe una: 2.600 (N.r. – de lei), una 2.000, alta 1.500, 1.000. Dar ce faceți de 2.600? Instalaţia din nou?”, spun oamenii.

Momente de groază la Roma! Turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit. Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături

Locuitorii blocului care a explodat în Rahova sunt buni de plată! Câte mii de lei li se cer pentru a se întoarce acasă

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux!
Știri
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o…
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Știri
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce…
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o ...
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux!
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ...
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator ...
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă ...
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă ...
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit ...
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×