Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii”

La aproape o lună de la explozia puternică produsă în Sectorul 5 al Capitalei, locatarii din blocurile de lângă cel devastat de deflagrație încep să se întoarcă la propriile locuințe. Ceea ce au găsit în apartamente i-a lăsat cu gura căscată.

Cel mai afectat este etajul șase, acolo unde s-a produs explozia, însă pagube uriaşe sunt înregistrate şi la etajele cinci și şapte, dar şi în multe alte apartamentele din restul imobilului. În scara distrusă de explozie nu are voie încă nimeni să intre. Pe celelalte scări, însă, locatarii au început să se întoarcă în apartamente, spunând că nu mai suportau să fie departe de casă.

Ce au găsit locatarii atunci când s-au întors acasă

În blocul groazei nu sunt condiții de locuit. Geamurile sunt scoase din pereți, nu există curent electric, iar alimentarea cu gaze a fost oprită. O parte din locatari trăiesc aici și suportă astfel de condiții.

Locatar: Aşa stăm, ca turcii, aşa stăm. Reporter: Nu aveţi unde merge? Locatar: Unde să merg? Mă duc peste fii-mea? Are copii, are greutăţi. Reporter: Dar v-au oferit de la primărie să staţi la hotel? Locatar: Da, da. La hotel la Union am stat. M-au dus la un cămin de nefamilişti, am stat şi acolo. „Stăm cu lanterna. Stă mătuşa mea, dar eu o ajut. Nu e afectată, dar nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii. Cu cine să stăm? Cum să stăm? Nu vedeţi cum e, ce miros e? Zici că e bloc părăsit. Se mai aude aşa, câte o fantomă pe scară”, spune alt locatar.

Distrigaz încearcă să repare conductele de gaz din Rahova

Echipele de la Distrigaz au ajuns în zonă și încearcă să repare conductele care alimentează blocul. Totuși, deși gazele ajung până la intrare, acestea nu pot fi distribuite în apartamente.

„Şi majoritatea aprtamentelor au fost sigilate, de ce? Păi, la momentul când s-au evacuat persoane din bloc, poliţia dispunea sigilarea ca să nu intre nimeni”, spune altcineva.

Pentru reluarea furnizării este necesar avizul unei firme autorizate care să confirme că instalația este funcțională. Problema este că firmele refuză să vină în acea zonă. Fie refuză direct, fie pun preţuri uriașe. De asemenea, locatarii au încercat să caute ajutor şi la primăria de sector, însă li s-a spus că problema trebuie rezolvată doar de asociaţia de proprietari.

„Se sună unul pe altul, cer nişte preţuri exorbitante. Am contactat pe una: 2.600 (N.r. – de lei), una 2.000, alta 1.500, 1.000. Dar ce faceți de 2.600? Instalaţia din nou?”, spun oamenii.

