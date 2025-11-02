Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro! „După doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele”

Apar detalii cutremurătoare din dosarul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei. În urma acestei tragedii, trei persoane și-au pierdut viața, iar familiile victimelor vor cere daune în instanță. Mai mult, în cazul uneia dintre persoanele care au murit în explozia din Rahova, suma pe care familia o cere depășește 1,5 milioane de euro, iar în total, acestea cresc la aproximativ 3 milioane de euro.

Mai mulți locatari care au rămas fără locuințe în urma exploziei din Rahova s-au constituit părți civile la dosar, iar, potrivit unor surse, până în prezent despăgubirile s-au calculat la aproape 3 milioane de euro. Persoanele arestate au depus deja contestații, iar acestea urmează să ajungă pe masa judecătorilor. Decizia va fi definitivă.

Locatarii din blocul care a explodat în Rahova vor despăgubiri de milioane de euro

Nicolae, unul dintre locatarii din blocul groazei, a mărturisit că în acest moment stă cu chirie, însă nu știe cât va mai avea unde să pună capul pe pernă.

„Așteptăm să ne facă locuințele, să intrăm în ele, că la ora actuală stăm cu chirie și proprietarul poate să ne țină un an de zile și după un an să plecăm cu sacoșele așa cum am venit, să plecăm înapoi cu sacoșele pe străzi, să ne căutăm cu chirie. Viceprimarul Capitalei a spus că se face o expertiză și, după ce se face expertiza, să înceapă să demoleze blocul și după doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele la fiecare. Viceprimarul Capitalei a zis că preia Primăria, dar mă gândesc că dacă viceprimarul ne-a ajutat în momentul de față, dar dacă el nu mai candidează… nu știu. Am înțeles că va candida primarul de la Sectorul 6. Avem nevoie de casă, avem și noi bani, avem și noi aur, argint, ce aveam adunat de când eram tineri”, a mărturisit locatarul pentru un post TV.

Florin, un alt bucureștean care locuiește într-un bloc de lângă cel afectat de explozie, a mărturisit că imobilul în care acesta stă este deconectat de la utilități, iar accesul este permis doar dacă oamenii legii dau acordul.

„În momentul de față, noi căutăm firme autorizate pentru a redeschide utilitățile, doar că problema este mult mai gravă. Vin diferiți reprezentanți, nu vor să se bage, nu știu din ce motive, dar refuză chiar să ne ajute. Ne spun că nu vor să se bage în zona asta, că e prea mare riscul. Costurile ar putea fi poate de la 70 de euro la 100, fiecare are un alt preț și verificările nu sunt aceleași pentru toți. Unii vor să facă verificări pe scara blocului și nu vor în apartamente, alții vor în apartamente. Și, în momentul de față, este esențial ca verificările acestea să fie făcute corect și în totalitate, adică nu doar pe hârtie”, a spus Florin pentru același post de televiziune.

