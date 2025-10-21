Acasă » Știri » Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile înainte de explozie

De: Irina Rasoveanu 21/10/2025 | 11:09
Ce a dezvăluit o locatară din Rahova?/ Sursa foto: TikTok

Declarații halucinante după explozia din Rahova! O femeie din cartier a făcut mărturisit terifiante despre momentele de groază prin care au trecut locatarii cu 4 zile înainte de tragedie. Află, în articol, ce s-a întâmplat atunci!

Vineri, 17 octombrie 2025, a fost o zi neagră pentru locatarii unui bloc din cartierul Rahova, după ce o explozie puternică le-a furat liniștea, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor douăzeci. Mai mult decât atât, sute de oameni au rămas fără casă. Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a distrus structura de rezistență a blocului, care a devenit instabil și a fost declarat periculos de specialiști. După tragedie, au ieșit la iveală mai multe detalii terifiante.

Ce declarații halucinante a făcut o locatară din Rahova

O femeie din cartierul Rahova a făcut declarații halucinante după nenorocirea care a șocat o țară întreagă. Aceasta a susținut că locuitorii din zonă ar fi fost informați despre un posibil atentat cu dinamită, cu doar câteva zile înainte de explozie. Potrivit spuselor sale, atunci blocul a fost și evacuat.

„Cam cu vreo 4-5 zile înainte de incidentul de aici de la Rahova, undeva pe seară, era vorba de un posibil atentat cu dinamită. Se presupunea că cineva ar fi fost în blocul respectiv și ar fi amenințat cu dinamită. S-a evacuat blocul atunci. Mie mi se pare ciudat că se succed… prea vin una după alta”, a mărturisit femeia într-un filmuleț pe TikTok.

Între timp, continuă cercetările în cazul exploziei din Rahova. Oamenii legii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt, și cine sunt vinovații. Duminică, 19 octombrie 2025, a fost audiată și administratoarea blocului. Femeia a respins acuzațiile conform cărora locatarii au rupt sigiliul de pe conducta de gaze, spunând că acesta ar fi fost înlăturat de o firmă autorizată.

„Oricum nu l-am rupt noi. Cei de la firmă au rupt sigiliul”, a declarat administratoarea blocului din Rahova.

Explozia puternică din Sectorul 5 a lăsat aproape 400 de oameni fără locuință, potrivit informațiilor furnizate de Primăria Capitalei. De asemenea, Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei dispune de locuințe de necesitate pentru persoanele care au rămas fără adăpost. Totuși, dacă acestea nu vor fi suficiente, se va recurge la plata chiriei pe piața liberă.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Ne concentrăm pe stabilizarea zonei și pe salvarea cât mai multor persoane”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Citește și: O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache

