Ce decizie s-a luat în cazul blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare. Soluția găsită de specialiști

După explozia din Rahova – care a avut loc vineri, 17 octombrie, autoritățile au luat în considerare varianta de a demola clădirea afectată. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit despre soarta blocului de 8 etaje și a celor aproximativ 500 de familii care riscă să rămână fără acoperiș deasupra capului.

Blocul din cartierul Rahova în care a avut loc explozia devastatoare de vineri, 17 octombrie 2025, urmează să fie reabilitat. Imobilul de 8 etaje, situat în apropiere de Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”, a fost grav avariat din cauza suflului puternic, motiv pentru care autoritățile au decis că utilizarea lui ar putea prezenta riscuri majore pentru cele aproximativ 500 de familii care locuiesc acolo. După explozie, locatarii au fost evacuați, fiind emise măsuri de restricționare a accesului în clădire și în jurul acesteia, precum și măsuri de demolare parțială a etajelor afectate de suflu deflagrației.

Se demolează sau nu blocul din Rahova

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit public despre soarta blocului din Rahova. Acesta a declarat că reabilitarea etajelor afectate de explozie se va face de către o echipă acreditată în consolidări, însă doar după ce ancheta penală se va finaliza. Planul autorităților presupune dezafectarea parțială a etajelor superioare și a celor inferioare și ulterior consolidarea lor, măsuri care ar trebui să înlăture riscurile de prăbușire a blocului.

„După finalizarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, Primăria Municipiului Bucureşti a fost mandatată pentru a pune în siguranţă întreaga zonă. Maşinile avariate le-am relocat în autobazele STB. Începem curăţarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte şi, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetăţenii înapoi în ele. E vorba de celelalte patru scări. Totul se va desfăşura de către o echipă profesionistă, cu oameni acreditaţi care fac astfel de intervenţii – demolări şi punere în siguranţă. Ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă, imobilul trebuie pus în siguranţă. Acest lucru se va face de către PMB, cu o firmă acreditată, chiar în această săptămână, dacă ancheta ne permite să intrăm”, a declarat Bujduveanu, pentru Digi24.

În prezent, autoritățile au permis accesul locatarilor din scările mai puțin afectate în locuințe, însoțiți de jandarmi și pompieri, pentru a-și recupera o parte din bunuri.

„Etapizat, punem în siguranță imobilul de la scara 2, care a avut explozia. În același timp, toate familiile vor fi relocate în apartamente, pentru că deja sunt în hoteluri peste 111 persoane. La celelalte patru scări care nu au fost afectate, într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”, a precizat primarul interimar al Capitalei.

Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în explozia din Rahova: ”Când murim…”

Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată