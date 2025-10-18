Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată

Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit despre cum vor fi ajutați de municipalitate, persoanele care au rămas fără locuințe în urma exploziei devastatoare din Rahova. Primarul general interimar a spus și unde sunt cazați locatarii ale căror apartamente au fost distruse de explozia de vineri dimineață.

În urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei, foarte multe locuințe au fost devastate, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus aproape în întregime, iar 400 de persoane au rămas fără locuință.

Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova

Stelian Bujduveanu a mărturisit că locatarii blocului din sectorul 5 care au rămas fără locuințe, vor primi câte 1.500 de lei de persoană și trei variante de cazare ”pe toata durata in care imobilul nu este funcțional”. De asemenea, edilul-șef al Capitalei a mai precizat, cu prilejul ședinței Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, că locatarii evacuați după explozia devastatoare din Rahova, sunt cazați, deocamdată, la hoteluri în București.

Mai mult decât atât, de la mijlocul săptămânii viitoare, aceștia vor avea parte de trei variante de cazare, care vor fi oferite de Primărie, a mai spus Bujduveanu. Să stea cu chirie în locuințe de pe piața liberă, apartamente puse la dispozitie de organizații neguvernamentale, apartament din fondul propriu deținut de Primăria Municipiului București și primăriile de sector.

”Relocarea se face pe toata durata in care imobilul (blocul distrus de explozie – n.r.) nu este functional. Este un moment de criză, în care noi am reacționat”, a mai spus primarul general interimar al Capitalei.

Primăria Municipiului București le va acorda tuturor persoanelor care au rămas fără locuințe în urma exploziei din Rahova, un ajutor financiar de 1.500 lei de persoană. Tragedia s-a produs vineri dimineață în jurul orei 9:00. Deflagrația a fost devastatoare, trei persoane și-au pierdut viața, alte 15 au fost rănite, iar peste 50 de apartamente au fost complet distruse.

