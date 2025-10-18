Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria Capitalei a făcut anunțul

Explozia ce s-a petrecut ieri dimineață, 17 octombrie, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus aproape în întregime, iar 400 de persoane au rămas fără locuință. Ce se întâmplă acum cu aceștia? Primăria Capitalei a făcut anunțul.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București (Vezi mai multe detalii AICI). Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere (Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”) au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte au fost rănite.

Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova

În urma exploziei din Rahova, 400 de oameni au rămas fără casă. Primăria Capitalei a anunțat că toți cei care au fost afectați vor fi ajutați. Unii dintre locatari și-au petrecut noaptea la hoteluri, urmând ca de luni să fie mutați în apartamente închiriate de Primăria Capitalei.

Pentru cei afectați de explozie s-au pus la dispoziție mai multe ajutoare. 62 de oameni au fost cazați la hotel, urmând ca luni cei 400 de locatari să fie mutați în apartamente închiriate de Primăria Capitalei.

„Până în acest moment: • 286 de persoane au fost evaluate și consiliate. • 62 de persoane sunt cazate în 4 unități hoteliere partenere. • Dintre acestea, 3 sunt minori și 11 sunt vârstnici. • În total, avem disponibile 411 locuri de cazare pentru cei care au nevoie. Pe lângă cazare, echipele de intervenție și asistență socială au oferit: • 200 de ședințe de consiliere psihologică • Sprijin pentru 3 familii în obținerea actelor și documentelor necesare • 118 apeluri gestionate la linia de urgență, majoritatea pentru solicitarea de informații Toate persoanele care s-au prezentat la punctul de comandă de la fața locului au primit hrană, apă și ajutor imediat, în funcție de nevoile fiecăruia”, a transmis Primăria Capitalei, într-un mesaj postat pe Facebook.

„PMB va acoperi costurile chiriei”

Explozia ce a avut loc ieri în cartierul Rahova a distrus serios blocul. Câteva etaje au fost spulberate, însă nici restul construcției nu arată foarte bine. Astfel, întreaga clădire, cel mai probabil, urmează să fie demolată

Astfel, Primăria Capitalei a anunțat că vor fi puse la dispoziția locuințe, iar costul chiriei o să fie suportat de către instituție.

„După încheierea perioadei de urgență, Primăria Municipiului București, împreună cu Primăria Sectorului 5, vor asigura locuințe din fondul disponibil pentru persoanele ale căror apartamente nu mai pot fi locuite. De asemenea, PMB va acoperi costurile chiriei pe perioadă nedeterminată pentru cei care vor avea nevoie de sprijin suplimentar în această etapă”, se mai arată în mesajul respectiv.

