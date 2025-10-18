VIDEO animație AI: cum s-a produs explozia din Rahova, de fapt? Momentul care a distrus viețile a zeci de oameni

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață, 17 octombrie 2025, un bloc de opt etaje situat în cartierul Rahova, Sector 5, București. Deflagrația a avut loc în jurul orei 9:07 și a făcut dezastru în jurul său. Un videoclip AI arată cum s-a produs explozia în apartamentul de la etajul al cincilea și a distrus totul în jur.

Cu doar o zi în urmă, un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova a fost afectat de o explozie puternică. Primele date obținute de anchetatori indică faptul că deflagrația ar fi fost cauzată de acumulări de gaze, o problemă semnalată de locatari încă de acum două zile, însă situația nu a fost rezolvată de către reprezentanții Distrigaz.

Autoritățile locale au declarat că incidentul a fost provocat de o acumulare de gaze, iar clădirea, ridicată în 1981, a suferit pagube considerabile. Două etaje au fost complet distruse, iar restul imobilului prezintă deteriorări semnificative.

După incident, a apărut pe rețelele sociale un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale care recreează modul în care s-a produs explozia. Filmulețul, realizat digital, oferă o simulare vizuală a deflagrației și a efectelor acesteia asupra clădirii. Se poate observa cât de puternică a fost deflagrația care a distrus două etaje ale blocului și a produs numeroase pagube materiale.

Autoritățile au activat Planul Roșu pentru intervenție

În urma exploziei, trei persoane și-au pierdut viața, printre care o tânără însărcinată în șase luni, iar alte 15 victime au ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, câțiva elevi ai Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, au fost evacuați, iar unitatea de învățământ a fost temporar închisă pentru evaluarea siguranței clădirii.

Echipele de salvare și pompierii au intervenit rapid, activând planul roșu de urgență pentru a extrage victimele care se aflau sub dărâmături și au securiza zona. Inclusiv linia de tramvai din zonă a fost dezafectată pentru a face loc autoturismelor de intervenție să ajungă la clădirea la care s-a produs explozia.

