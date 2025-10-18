Strigător la cer! Mesajul scris pe o foaie A4 și lipit la avizierul unui bloc din București, după explozia din Rahova

După nenorocirea din Rahova, mai multe asociații de locatari au început să ia măsuri de prevenție în cazul unor posibile probleme legate alimentarea rețelei de gaze naturale. Mesajul scris pe o foaie A4 de la avizierul unui bloc din București s-a viralizat pe o rețea de socializare.

La fel ca în aproape toate tragediile de acest fel, explozia produsă în blocul din cartierul Rahova a stârnit panică și îngrijorare în rândul cetățenilor. Reamintim că în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, două etaje ale blocului 32 din strada Vicina, nr.3 din sectorul 5 al Capitalei au fost complet rase de pe fața pământului, trei oameni au murit, alte 20 de persoane au fost grav rănite și aproximativ 500 de familii riscă să rămână fără locuință.

Ce scrie în mesajul lipit de un român la avizierul blocului

Explozia ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze, problemă pe care locatarii au semnalat-o de acum două zile. Din cauza numărului mare de victime, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București au fost nevoiți să activezde Planul Roșu de intervenție

În urma nenorocirii din Rahova, administratorul unui bloc de locuințe din Bucurețti a luat măsuri de prevenție și le-a expus locatarilor pașii pe care trebuie să îi urmeze în cazul în care se confruntă cu probleme legate de rețeaua de gaze naturale (avarii, scurgeri de gaze, blocare senzori sau orice altă situație). În atenția proprietarilor, acesta a lipit un mesaj la avizierul blocului în care a scris:

”îN ATENȚIA PROPRIETARILOR! În situația în care aveți probleme legate de rețeaua de gaze naturale (avarii, blocare senzori sau orice altă situație): ÎN NICI UN CAZ NU SUNAȚI LA DISTRIGAZ. Luați legătura cu Administrația. În caz constrar, DISTRIGAZ vine și sigilează coloana. Restabilirea în acest caz se face cu un cost foarte mare”, se arată într-un anunț lipit pe avizierul unui bloc din București.

Mesajul s-a viralizat pe o rețea de socializare, iar utilizatorii au reacționat într-un număr impresionant. Cei mai mulți dintre ei au crezut că este o glumă.

”Este cât se poate de adevărat. Taxele de reconectare la Distrigaz sunt imense, iar asociațiile preferă firmele private. Vin, sesizează defecțiunea și o repară.” ”Distrigaz vine, constată și oprește gazul. Mai bine suni la o firmă autorizată.” ”Trist este faptul că mereu ”trebuie” să se întâmple o tragedie pentru ca noi să învățăm să facem lucrurile cum trebuie. Trist este că, în egală măsură, nu învățăm niciodată.”

”Distrigaz are responsabilitate doar până la branșament, să zicem până la peretele blocului. Pe scara blocului și în casă este responsabilitatea proprietarilor… Dacă sunt chemați, ei vin și închid gazul, pun sigiliu, însă este responsabilitatea asociației să cheme o firmă autorizată ANRE care să constate și să remedieze problema.” ”În țara asta totul este pe dos. Toți vor bani pe lucru de mântuială.”, au fost o parte din cele peste 400 de comentarii.

Cum îți dai seama că în bloc/locuință sunt scurgeri de gaze

În cazul în care în locuință sau în bloc există scurgeri de gaze, mirosul puternic, înțepător, asemănător cu cel de ouă stricate este primul semn de îngrijorare. De asemenea, scurgerea de gaze poate fi despistată cu ajutorul unui senzor de gaze. Pentru a te asigura că ai aflat în timp util de o posibilă scurgere de gaze, este important să te ghidezi după următoarele semne:

miros puternic de gaze

flacăra de la centrală sau aragaz arde neregulat

zgomot de șuierat sau fluierat de la o conexiune a conductei de gaze

simptome ale intoxicației cu gaze: amețeli, greață, dureri de cap, slăbiciune, confuzie, vedere încețoșată, somnolență

