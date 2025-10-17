Calvarul de la Colectiv se repetă și după explozia din Rahova. Cine acuză: „Nu s-a făcut nimic în cei 10 ani”

În această dimineață, 17 octombrie, o explozie a zguduit liniștea cartierului Rahova. Imediat după ce deflagrația s-a produs, a început haosul. Un haos asemănător cu cel din urmă cu 10 ani, atunci când a avut loc tragedia de la Colectiv. Deși a trecut atât de mult timp, toată lumea s-a lovit de fix aceleași probleme.

Luna octombrie pare să fie una neagră pentru bucureșteni. La exact zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, o nouă catastrofă a lovit Capitala. Coincidența este incredibilă! Aceeași lună, același oraș, același sector, același nume la primărie: Piedone, dar de data această Vlad Popescu Piedone. Și cel mai grav, același sentiment tulburător de neputință.

Calvarul de la Colectiv se repetă în Rahova

La fel ca la tragedia de la Colectiv, autoritățile sunt bulversate și haotice, iar cei răniți au parte de o soartă grea. În urma exploziei au murit trei persoane, iar alte 17 sunt grav rănite. Imediat după ce deflagrația s-a produs, spitalele au intrat în alertă.

13 victime au fost transportate la unități medicale de urgență: 2 la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, 6 la Spitalul Universitar de Urgență, 3 la Spitalul de Urgență Floreasca și 2 copii la Spitalul „Grigore Alexandrescu”.

Dintre aceștia, trei pacienți au arsuri grave, iar la fel ca în cazul Colectiv, sigura lor șansă pare să fie transferul în străinătate.

„Medicii spun că, după evaluarea completă a stării clinice, se va solicita transferul acestora în spitale specializate din Europa, dacă transportul medical va fi posibil în condiții de siguranță”, se arată în informarea publică transmisă de ministerul Sănătății.

„Nu s-a făcut nimic în cei 10 ani”

În urma exploziei, Ministerul Sănătății a activat Planul Alb de Urgență, punând la dispoziție 30 de paturi ATI, iar toate blocurile operatorii de chirurgie plastică, ortopedie și neurochirurgie au fost deschise.

Dar pare că se zugrăvește același scenariu trist ca în urmă cu 10 ani, căci România încă nu are suficiente centre pentru mari arși. Nimic nu s-a schimbat, potrivit medicului Tudor Ciuhodaru.

„Nu s-a făcut nimic în cei 10 ani. De a doua zi după Colectiv trebuia să fie un CSAT. Spuneam și atunci și uite că s-a dovedit, de-a lungul timpului, că dacă explodează o butelie suntem terminați. Asta trebuia să fie o problemă de Securitate Națională discutată în CSAT. Din 2013, un centru de traumă și arși trebuia să existe la Iași, dar l-a desființat ministrul Sănătății. Nu s-a făcut nimic”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru, potrivit WOWbiz.ro.

