Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră!

Vineri, 17 octombrie 2025, un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost distrus din cauza unei explozii extrem de puternice. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar, în aceste momente, blocul se află în pericol de prăbușire.

Gazul a fost întrerupt de cei de la Distrigaz, dar unul dintre locatari ar fi rupt sigiliul, nemulțumit de măsura luată de această companie. Procurorii au deschis un dosar penal cu privire la aceste fapte și au poziționat, deocamdată, situația la distrugere din culpă, care a avut ca urmare producerea unui dezastru.

Ce pedeapsă va primi cel care a rupt sigiliul montat de Distrigaz

Dosarul a fost deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 5, apoi a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Mai mult decât atât, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, mai ales după ce a ieșit la iveală faptul că un locatar ar fi rupt sigiliul.

Potrivit Codului Penal, persoana care a distrus sigiliul și a sfidat decizia luată de cei de la Distrigaz poate face până la 12 ani de pușcărie.

„Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”, prevede Codul Penal.

Până în acest moment nu se cunosc detalii despre cine ar fi putut provoca acest incident. Explozia din Rahova a fost atât de puternică încât blocul se poate prăbuși în orice moment. Din acest motiv, jandarmii și polițiști nu le dau voie locatarilor să se apropie de clădire.

Șeful executivului a precizat că e posibil ca blocul în care a avut loc explozia să fie demolat.

„Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a spus prim-ministrul la Radio România Actualități.

CITEȘTE ȘI:

Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5. Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația

Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV