De: Andreea Stăncescu 17/10/2025 | 14:19
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5. Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
Ce a văzut o femeie în dimineața exploziei / FOTO: Observator

O explozie puternică a zguduit joi dimineață un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând pagube majore și numeroase victime. Deflagrația, produsă cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaz, a afectat mai multe etaje ale imobilului și a distrus complet mai multe apartamente. O vecină a făcut declarații la puțin timp după incident și îi acuză pe cei care au făcut verificările cu puțin timp înainte.

Potrivit autorităților, bilanțul provizoriu este grav: trei persoane au murit, iar alte 17 au fost transportate la spital cu răni de diferite grade. Printre victime se află și minori, iar mai multe echipaje medicale continuă să ofere îngrijiri la fața locului. Martorii spun că deflagrația a fost atât de puternică, încât ferestrele și ușile apartamentelor s-au desprins din tocuri, iar bucăți din fațada clădirii au fost aruncate în stradă.

Explozie bloc sectorul 5 Rahova Bucuresti /sursa foto: Inquam Photos Tudor Pana

Mărturia unei vecine după explozie

O femeie care locuiește vizavi de blocul unde s-a produs explozia spune că, înainte de deflagrație, a văzut două persoane lucrând la instalația de gaze. Ea crede că lucrările efectuate ar fi putut declanșa tragedia care a curmat trei vieți. Potrivit unor informații, alimentarea cu gaze ar fi fost oprită în imobil de aproximativ două zile, iar mai mulți locatari au semnalat că se simțea miros de gaz cu o zi înainte și persoanele responsabile nu au făcut nimic pentru a-i ajuta.

„Lucra ăla de la gaze. La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţă, un om cu o doamnă lucrau la gaze. Am făcut colţul, am ajuns la supermarket, şi-n două minute a sunat telefonul că a sărit blocul în aer. Că a fost o explozie şi să vin repede acasă. Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Eu stau faţă în faţă cu blocul explodat.

Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el. Am şi eu ceva care iubesc şi văd mi-a rămas întreagă, o vitrină cu păpuşi. Erau oameni în blocul explodat, sunt locatari, nu există să nu fi fost oameni. Sunt mulţi care merg şi la muncă, dar sunt şi oameni în vârstă. Ceva a fost, ăia de ce verificau gazele? De la ce să sară blocul? De la gaze”, a declarat o femeie care locuieşte în blocul alăturat, la Observator.

A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

CITEȘTE ȘI: Ce se va întâmpla cu locuitorii care nu mai pot sta în blocul distrus de explozia din Sectorul 5. Primarul Capitalei a făcut anunțul

Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților

