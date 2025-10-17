Acasă » Exclusiv » Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV

Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!" | EXCLUSIV

17/10/2025
Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV
Explozia care a zguduit din temelii cartierul Rahova și a distrus complet două etaje ale unui bloc a fost resimțită și-n zonele apropiate. Chiar și în Bragadiru, acolo unde persoane cunoscute din showbiz-ul autohton și-au ridicat vile de lux. Cornel Păsat a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că trecuse pe lângă strada cu pricină în urmă cu doar câteva zeci de minute. Și se afla în parcarea din fața casei în momentul deflagrației.

Imaginile dezastrului în această dimineață, în cartierul Rahova. O bubuitură puternică cauzată de o explozie devastatoare produsă probabil în urma scurgerilor de gaze au semănat panică și disperare printre locatarii care au părăsit imobilul. Mașini de pompieri, ambulanțe ajunse imediat la fața locului, dar și oameni disperați și un bloc distrus în totalitate! Trei decese și multe persoane rănite, acesta a fost bilanțul întocmit la scurt timp după dezastru.

Cornel Păsat a trecut cu câteva minute înainte pe strada unde s-a produs explozia din Cartierul Rahova. Foto: Facebook

Cornel Păsat: „Mi-am pus mâinile la cap”

Bubuitura a fost atât de puternică, încât aceasta a fost resimțită și-n zonele limitrofe. Cornel Păsat locuiește în Bragadiru, la doar câțiva kilometri distanță. Acesta tocmai ajunsese în fața casei, după ce trecuse chiar pe strada unde s-a produs deflagrația! Artistul nu ne-a ascuns faptul că s-a speriat din cauza zgomotului produs.

„Tocmai coborâsem din mașină. Veneam de la sală. Și am trecut pe acasă să-mi iau câteva lucruri și să plec la birou. Am auzit o bubuitură puternică. M-am speriat. Mi-am pus mâinile la cap. Am aflat apoi despre explozia din Cartierul Rahova. Trecusem pe acolo cu vreo câteva minute înainte”, a spus acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Imaginea dezastrului în cartierul Rahova

Blocul se află în pericol de prăbușire

Aflat la fața locului, secrearul de stat, Raed Arafat a declarat că toți locuitorii au fost evacuați, dat fiind faptul că blocul prezintă risc de colaps. De asemenea, șeful DSU le-a cerut acestora să nu încerce să intre în case pentru recuperarea bunurilor sau a documentelor.

„Planul roșu a fost activat, forțele venind și de la pompieri, SMURD și Ambulanță. Afost mobilizată de către IGSU unitatea specială de căutare-salvare care răspunde de situațiile de cutremur. Acum este în desfășurare o operațiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operațiune foarte riscantă”, a mai anunțat Arafat.

CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților

Noi detalii în cazul exploziei din Rahova. ANRE confirmă că sigiliul de la gaze a fost rupt

