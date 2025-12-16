Acasă » Exclusiv » Scandalul ia amploare! Ogică nu se lasă. FRF a declanșat o anchetă oficială, după episodul de la poartă: „Mi-ai îmbârligat femeia”

De: Maria Iancu 16/12/2025 | 05:50
Scandalul dintre Stelian Ogică și Florin Chivulete continuă! Totul a explodat după episodul petrecut în fața porții fostului arbitru când „Spaima Loteriei” i-a cerut socoteală, convins că acesta ar fi încercat să se apropie prea mult de partenera sa, Alexandra. Comisia de Integritate a Federației Române de Fotbal s-a autosesizat după dezvăluirile din CANCAN.RO. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Stelian Ogică nu se lasă și merge mai departe în cazul lui Florin Chivulete. Este decis să își facă dreptate și să arate, spune el, adevărata față a fostului arbitru. „Spaima Loteriei” a declarat pentru CANCAN.RO că în urma dezvăluirilor pe care le-a făcut a fost chemat la audieri, care au durat peste trei ore și a explicat că este vorba despre o anchetă amplă, motiv pentru care anumite detalii nu pot fi făcute publice în acest moment.

Stelian Ogică: „Chivulete a devenit o problemă pentru Federația Română de Fotbal”

Potrivit acestuia, Florin Chivulete a devenit o problemă reală pentru Federația Română de Fotbal. Ogică susține că, în tot acest context, el apără imaginea Alexandrei, partenera sa, care este legată profesional de FRF și care, spune el, are o reputație bună. În schimb, imaginea lui Chivulete ar fi fost afectată de propriile acțiuni, mai ales prin faptul că ar fi lăsat impresia că are influență și putere în cadrul federației, deși nu mai deținea niciun statut oficial.

Ogică afirmă că fostul arbitru ar fi făcut, de-a lungul timpului, mai multe lucruri care nu intrau în atribuțiile sale și că ar fi indus în eroare inclusiv tineri arbitri sau copii aflați în pregătire, prezentându-se ca o persoană cu „intrări” și control asupra comisiilor din fotbalul românesc.

Da, am avut astăzi peste trei ore de discuții cu ei. Deocamdată, însă, păstrez anumite lucruri confidențiale, pentru că este vorba despre o anchetă și așa este normal.

Pot spune totuși câteva lucruri generale. În acest moment, Chivulete a devenit o problemă pentru Federația Română de Fotbal. FRF își apără imaginea, lucru absolut firesc. La fel cum și eu apăr, colateral, imaginea Alexandrei, care este legată de cea a FRF. Atât Alexandra, cât și Federația au o imagine bună.

În schimb, Chivulete și-a construit o imagine negativă, prin faptul că s-a auto-intitulat și a făcut, de-a lungul timpului, numeroase lucruri care nu intrau în atribuțiile sale. A lăsat să se înțeleagă că ar avea influență, că ar fi un factor de decizie și că ar controla federația și comisiile din cadrul acesteia.

Aceste lucruri nu sunt adevărate. S-a ajuns la concluzia că nu avea nicio astfel de putere sau atribuție. Este important de menționat acest aspect, pentru că el a indus această percepție inclusiv în rândul copiilor. În realitate, nu avea nicio calitate oficială și nu exercita vreo funcție recunoscută.

În cadrul anchetei vor fi audiate și alte persoane. Este o investigație amplă, aflată în plină desfășurare.

