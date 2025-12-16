Acasă » Știri » Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu! Giovanni Becali anunță că și-ar fi revenit miraculos

Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu! Giovanni Becali anunță că și-ar fi revenit miraculos

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 10:29
Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu! Giovanni Becali anunță că și-ar fi revenit miraculos
Veste de ultima oră despre starea lui Dan PetrescuSursă: Inquam Photos / Bogdan Buda. Captură Youtube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Vești de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Giovanni Becali a dezvăluit faptul că fostul antrenor CFR Cluj se simte mult mai bine și are parte de o revenire miraculoasă din boala care l-a făcut să slăbească 30 de kilograme. Toate detaliile în articol. 

Marele antrenor și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a spus atunci că are nevoie de o pauză din cauza unor probleme de sănătate. În lunile de după demisie, Dan Petrescu a fost ofertat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. A refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că problemele erau reale. 

Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu 

Situația s-a îmbunătățit semnificativ. După ce s-a retras din viața publică de câteva luni și s-a concentrat pe starea lui de sănătate, Dan Petrescu își revine. Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul este aproape total vindecat și așteaptă să revină pe banca trupei. 

Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus o mască pentru ochi și l-am acoperit cu o pătură”
Confesiunile șocante ale unei stewardese despre momentele dramatice din timpul zborurilor: „I-am pus...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia (n.r. – să revină). 

Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea”, a spus Giovanni Becali într-un interviu recent.

CITEȘTE ȘI: 

Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez 

Cine este soția lui Dan Petrescu, de fapt. Fostul fotbalist are 3 fete frumoase, dar care nu locuiesc în țară 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat
Știri
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum.…
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Știri
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Parteneri
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cele două zodii care riscă să rămână fără bani de Sărbători, potrivit experților în astrologie
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Click.ro
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de mită (surse)
Digi 24
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El este vizat într-un dosar de...
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu...
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul.ro
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a ...
Prințul Harry, întâlnire de urgență cu Regele Charles? Anunțul despre sănătatea monarhului a făcut înconjurul lumii
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia ...
Marco, tânărul care a murit după ce a participat la un majorat, va fi condus pe ultimul drum. Familia nu își explică ce s-a întâmplat
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la ...
Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Cine este concurentul care a părăsit competiția de la Antena 1
Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet
Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet
Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, ...
Momentul cheie care a distrus-o pe Rodica Stănoiu! Tragedia care a făcut-o să-și piardă mințile, povestită de prietene
Farmacii non-stop deschise în București, de Crăciun și Revelion. Lista completă
Farmacii non-stop deschise în București, de Crăciun și Revelion. Lista completă
Vezi toate știrile
×