Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu! Giovanni Becali anunță că și-ar fi revenit miraculos

Vești de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Giovanni Becali a dezvăluit faptul că fostul antrenor CFR Cluj se simte mult mai bine și are parte de o revenire miraculoasă din boala care l-a făcut să slăbească 30 de kilograme. Toate detaliile în articol.

Marele antrenor și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a spus atunci că are nevoie de o pauză din cauza unor probleme de sănătate. În lunile de după demisie, Dan Petrescu a fost ofertat de formații din Polonia și din Bulgaria, însă a refuzat fiecare ofertă. A refuzat și întoarcerea la CFR Cluj, semn că problemele erau reale.

Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu

Situația s-a îmbunătățit semnificativ. După ce s-a retras din viața publică de câteva luni și s-a concentrat pe starea lui de sănătate, Dan Petrescu își revine. Giovanni Becali a dezvăluit că antrenorul este aproape total vindecat și așteaptă să revină pe banca trupei.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia (n.r. – să revină). Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea”, a spus Giovanni Becali într-un interviu recent.

CITEȘTE ȘI:

Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez

Cine este soția lui Dan Petrescu, de fapt. Fostul fotbalist are 3 fete frumoase, dar care nu locuiesc în țară