Acasă » Știri » Oana Ungureanu și senatoarea POT se vor întâlni din nou în instanță. Ce dezvăluiri a făcut avocatul

Oana Ungureanu și senatoarea POT se vor întâlni din nou în instanță. Ce dezvăluiri a făcut avocatul

De: roxana tudorescu 16/12/2025 | 13:52
Războiul dintre Oana Ungureanu și Valentina Aldea continuă

Războiul dintre Oana Ungureanu și senatoarea POT continuă! Cele două s-au întâlnit în sala de judecată astăzi, 16 decembrie 2025, iar instanța a decis un nou termen în judecarea dosarului. Toate detaliile în articol. 

Cel mai aprins scandal din lumea mondenă a pornit din cauza idilei pe care Valentina Aldea ar fi avut-o cu soțul Oanei Ungureanu. Cele două s-au confruntat pe seama acestui lucru, iar situația a degenerat către un ordin de protecție cerut de senatoarea POT. Aceasta a acuzat-o pe Oana Ungureanu că ar fi agresat-o și i-ar fi vandalizat autoturismul. Cea din urmă neagă acuzațiile și spune ca a fost vorba despre un conflict din partea ambelor părți. 

Oana Ungureanu și senatoarea POT se vor întâlni din nou în instanță

Cele două se judecă acum în instanță, iar Valentina Aldea susține în continuare că a fost agresată. Avocatul Oanei Ungureanu a făcut primele declarații pentru CANCAN.RO despre ce s-a petrecut în sala de judecată: 

„S-au propus astăzi probele, în continuare vom avea un nou termen în judecarea apelului doamnei Aldea și după ce ne vom revedea în ianuarie, probabil vom reuși să ne judecăm. Noi ne-am fi propus și ne-am fi dorit să ne judecăm astăzi. Înțeleg că doamna senator mai vrea niște probe în plus pentru a-și dovedi apelul. Din punctul nostru de vedere, până și în presă deja au apărut acele înregistrări, care au dovedit deja faptul că a existat atunci un conflict spontan între două persoane și nici de cum nu a existat doar o singură parte vătămată. Vom vedea în luna ianuarie, dar nu avem emoții cu acest dosar. Este o cale de atac, din punctul meu de vedere, pur formală.” 

Oana Ungureanu îl are pe fratele soțului ei alături de ea. Avocatul acesteia a spus că mărturia bărbatului va fi importantă în acest caz, asta pentru că el a fost martor la tot ceea ce s-a întâmplat și cunoaște adevărul. 

„A venit fratele, care și el a fost martor în acea seară. Recunosc că a fost o plăcere să-l vedem acolo, pentru că, cel puțin, vis-a-vis de o mărturie autentică dată la poliție în acea noapte, în momentul în care noi am reclamat abuzul polițiștilor, mărturia fratelui a fost cât de cât mai aproape de adevăr. Prin urmare, ne va face plăcere să-l audiem pe fratele soțului, pentru că lucrul ăsta încă o dată va dovedi că acest dosar, cel puțin acest dosar penal în cazul doamnei Ungureanu a fost fabricat pur și simplu dintr-o poziție net superioară a unei anumite persoane cu funcție în societatea românească.”, a mai spus avocatul Oanei Ungureanu pentru CANCAN.RO.

Oana Ungureanu nu o cruță pe senatoarea POT: “I-a promis soțul o acadea”. Războiul din instanță continuă!

Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală

