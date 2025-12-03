Acasă » Știri » Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală

Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 09:47
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit scandalul momentului dintre senatoarea POT Valentina Aldea și Oana Ungureanu, cea din urmă a rupt tăcerea și a mărturisit motivul pentru care nu a renunțat la soțul ei nici în momentul în care a realizat că este înșelată.

Într-un interviu exclusiv, Oana Ungureanu a mărturisit motivul rea pentru care a agresat-o pe Valentina Aldea: infidelitatea. Femeia ne-a mărturisit că senatoarea ar avea o relație de ani buni cu soțul ei, iar acest lucru ar fi scos-o din sărite.

Oana Ungureanu a spus adevărul

Ei bine, acest scandal care a ținut primele pagini a stârnit un val de reacții. Printre acestea se numără și cele care o judecă pe femeie că nu a plecat atunci când a simțit că este înșelată. Cei doi sunt într-o relație de 27 de ani și și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu în urmă cu 17 ani.

Oana Ungureanu a mărturisit că nu a rămas pentru copil, ci din iubire. Mai mult, femeia a crezut că soțul ei își va reveni, iar totul va fi ca înainte între ei.

„Nu există să rămâi împreună pentru copil. Rămâi, dacă îți iubești partenerul. Indiferent de ce se întâmplă între doi oameni, sunt lucruri pe care nu poți să le ștergi cu buretele. Am trecut prin toate stările posibile. Am luat toate etapele la rând. Cel mai greu este să accepți minciuna. E ușor să judeci, dar fiecare acționează în funcție de foarte multe lucruri. În ultima perioadă, lucrurile păreau că merg într-o direcție bună, însă era o falsă impresie. Existau discuții de împăcare, discuții absolut normale între noi. Eu mi-am dorit familie, nu am avut nicio secundă gândul de despărțire. Consider că într-o relație cel care nu își mai dorește trebuie să facă primul pas. Eu, în permanență, am crezut că el își va reveni”, a spus Oana Ungureanu.

