A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul

De: Keva Iosif 28/11/2025 | 15:02
A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Decizie surprinzătoare a instanței în cazul senatoarei Valentina Aldea: cererea sa de ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu, femeia care a agresat-o în parcare cu o rangă, a fost respinsă!

A trecut o săptămână de la incidentul în care senatoarea Valentina Aldea a fost implicată într-o altercație cu soția unui cunoscut afacerist din București (Citește mai multe detalii AICI). Deși parlamentara a susținut că a fost agresată, se pare că schimbul de pumni și lovituri a fost unul reciproc. Ulterior, Valentina Aldea a solicitat un ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu.

Judecătorii i-au respins astăzi cererea!

”Respinge cererea ca neîntemeiată. În temeiul art. 2 alin. (1) pct. 1 lit. o) din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR, dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului din oficiu doamna Ioniţă M. Cristina – Ecaterina, în cuantum de 602 de lei. Cu apel în termen de 3 zile de la pronunţare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronun?ată astăzi, 28.11.2025, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 6.

Oana Ungureanu, femeia împotriva căreia senatoarea Valentina Aldea ceruse un ordin de protecție, a oferit pentru CANCAN.RO primele declarații după pronunțarea instanței.

„Lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuia. Judecătorii au tras concluziile corecte. Indiferent de rezoluție, nu m-a afectat. Aș fi putut să am ordinul de protecție și pe 10 ani și tot nu m-aș fi apropiat de ea. Faptul că s-a dat în favoarea mea înseamnă că decizia a fost obiectivă. Nu am mințit nicio secundă. A fost un ordin dat abuziv. Să citească în DEX ce înseamnă hărțuire. O singură dată m-am văzut cu această femeie, și acum când soțul meu a chemat-o”, a declarat Oana Ungureanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO

