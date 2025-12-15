Acasă » Știri » Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal

Celebra influenceriță, chemată în instanță după mai multe plângeri! Un contract banal s-a transformat în scandal

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 13:20
Fondatoarea brandului de cosmetice Cochețica a ajuns în fața instanței după un conflict cu firma de curierat cu care colabora. Deși a încercat să rezilieze contractul din cauza problemelor repetate, Lorena Popa s-a trezit cu o citație și o cerere de plată.

Lorena Popa, influenceriță cunoscută și fondatoarea brandului de cosmetice Cochețica, traversează o perioadă complicată din punct de vedere juridic, după ce un conflict cu firma de curierat prin care își livra produsele către clienți a escaladat până în instanță. Potrivit declarațiilor făcute de aceasta, colaborarea s-a dovedit a fi una extrem de problematică, marcată de numeroase plângeri din partea clienților, colete nelivrate și pierderi financiare semnificative. Mai mult, Lorena susține că nici ea nu și-ar fi primit sumele de bani aferente unor colete pierdute, în ciuda faptului că ar avea toate dovezile necesare: mesaje, e-mailuri și sesizări venite direct de la clienți nemulțumiți.

Conflictul a escaladat rapid

Influencerița afirmă că, tocmai din cauza acestor situații repetate, a decis să rezilieze abonamentul cu firma de curierat respectivă. Însă lucrurile nu ar fi fost deloc simple. Reprezentanta companiei ar fi refuzat orice discuție despre anularea contractului, ignorând solicitările și nemulțumirile exprimate. Conflictul a atins un nou nivel în momentul în care Lorena Popa a primit o citație oficială, prin care este chemată să achite suma de 488 de lei, bani care ar reprezenta contravaloarea unei facturi considerate neachitate, la care se adaugă penalități și cheltuieli de judecată.

În prezent, Lorena Popa colaborează deja cu o cu totul altă companie pentru livrarea produselor. Influencerița spune că are un nou partener de curierat care îi oferă mai multă siguranță și profesionalism, tocmai pentru a evita situații similare și pentru a-și proteja clienții și afacerea.

Între timp, cazul a generat un val de reacții în mediul online. Fanii Lorenei Popa s-au mobilizat rapid în comentarii, unde mulți au presupus despre ce firmă de curierat ar putea fi vorba. Influencerița nu a confirmat însă oficial acest lucru. Alții au venit cu sfaturi juridice, explicând ce pași ar putea urma în instanță, în timp ce o mare parte dintre urmăritori au ales să o susțină moral, îndemnând-o să nu cedeze și să își apere drepturile până la capăt

Lorena Popa, influenceriță cunoscută și fondatoarea brandului de cosmetice Cochețica

Lorena Popa, influencerița Cochețica

Lorena Popa este o influenceriță și antreprenoare din România, cunoscută publicului online drept fondatoarea și imaginea brandului de cosmetice Cochețica, un proiect construit în jurul pasiunii sale pentru beauty, estetică și rutină personală. Activă pe rețelele sociale, Lorena și-a creat o comunitate fidelă prin conținut axat pe îngrijire personală, machiaj și lifestyle, folosindu-și experiența și vizibilitatea pentru a lansa produse cosmetice semnate cu numele ei.

