Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului

De: David Ioan 26/11/2025 | 14:43
O livrare prin Bolt s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru un client, după ce curierul, un tânăr din Sri Lanka, i-a adresat o cerere neașteptată imediat după predarea comenzii.

Păţitul a postat întâmplarea pe internet reuşind să stârnească rapid reacții aprinse.

Ce i-a cerut livratorul clientului

Un utilizator Bolt a povestit pe platforma Reddit cum, deși lăsase bacșiș direct în aplicație, curierul i-a solicitat bani „cash” pentru „benzină”. Postarea a adunat zeci de comentarii, mulți internauți împărtășind experiențe similare sau criticând comportamentul livratorului.

„Am nevoie de un reality check pentru ce s-a întâmplat azi. Am comandat mâncare, în jur de 80 RON, și am lăsat bacșiș 5 RON direct în aplicație. Curierul era străin, probabil din Nepal/Sri Lanka. După ce mi-a înmânat comanda, m-a întrebat dacă îl pot ajuta cu ceva. I-am răspuns în glumă «it depends» (depinde n.r), iar după o scurtă pauză mi-a spus direct că are nevoie de bani cash pentru benzină. L-am întrebat încă o dată, ca să fiu sigur că am înțeles bine, pentru că m-a luat prin surprindere și mi s-a părut că ar putea fi și o tentativă de scam. I-am cerut să aibă puțină răbdare să verific dacă am cash (l-am întrebat explicit: so do you need like physical bills?). Am închis ușa și am început să caut prin casă cu intenția de a găsi 10-20 RON. Nu am găsit, în schimb aveam de 50 RON, singura bancnotă mare pe care o găsisem, ori îi dădeam mai multe bancnote de 5 RON. Recunosc, strâng bancnote de 5 pentru bacșișuri și nu voiam să rămân fără, că apoi ajung să dau mai mult tips decât intenționez. Le folosesc constant. Până la urmă i-am spus că nu am. Mi-a mulțumit și a plecat. A stat un pic pe afară uitându-se în telefon, apoi s-a dus. Vi s-a mai întâmplat să vă ceară un curier bani extra pentru diverse motive?”, a postat utilizatorul.

Postarea a ajuns imediat virală

Relatarea a generat imediat reacții. Unii utilizatori au considerat că cererea nu avea legătură cu combustibilul: „Dacă e pe scuter, la tura de 8 ore (pe care oricum o strânge din tips), te duci 4-5 zile lejer cu 30 lei dacă are scuter de 49cc. Avea nevoie de bani pentru altceva.”

Alții au catalogat situația drept cerșetorie: „Nu e treaba ta să le plătești benzina, asta mi se pare cerșeală. Eu le las tips din aplicație sau câteodată le dau în mână, dar nu am pățit să ceară extra. Mi-a cerut unul la Uber prin 2018-2019 la ora 5:30 dimineața, când mă ducea la aeroport: can you give me 5 lei?. Și eu credeam că visez la ora aia. Ulterior i-am dat o stea, că mi s-a părut nesimțire. Adică i-aș fi lăsat 10% la final, dar când întinzi coarda, câteodată se rupe”.

CITEŞTE ŞI: Muncitor nepalez, în stare gravă după un accident în centrul Capitalei! Ambulanța a venit la fața locului după 40 de minute

Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!

