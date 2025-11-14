Câți bani trimit acasă angajații străini din România! Suma a crescut considerabil față de anul trecut

Tot mai mulți străini vin să lucreze în România, iar aceștia reușesc să trimită bani frumoși acasă. În primele șase luni ale acestui an, străinii au trimis către familiile lor cu aproape un sfert mai mulți bani ca anul trecut. Câte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din România?

Ţara noastră atrage tot mai mulți angajați din Asia, care sunt plătiți modest, dar care reușesc să pună bani buni deoparte pentru a trimite familiei pe care au lăsat-o acasă. Pe lângă asiatici, și expați din țări dezvoltate, specialiști, manageri și antreprenori, care au venituri ridicate, trimit bani acasă.

Câți bani trimit acasă angajații străini din România

Străinii care muncesc în România trimit acasă sume record. În primele șase luni, aproximativ un miliard de euro a ieşit din ţară, cu aproape un sfert mai mult decât anul trecut. Nepalezii sunt cea mai numeroasă comunitate de muncitori din România și sunt angajați în construcții, hoteluri, restaurante și logistică, domenii în care firmele nu mai găsesc lucrători autohtoni.

Fiecare trimite acasă, lunar, mii de lei. În prima jumătate a anului, sumele livrate din România în Nepal s-au dublat. Un livrator nepalez spune că reușește să trimită acasă în fiecare lună în jur de 3.000 de RON.

„Din studiile noastre am observat că aceştia trimit undeva la 85% din salariu în ţara de origine, ei reuşind cumva cu ajutorul alocaţiei de hrană şi pentru că angajatorii le plătesc chiria să se întreţină cu o sumă destul de mică în România”, a explicat vicepreşedintele POFM, Corina Constantin.

Pe lângă lucrătorii asiatici și expații din țări bogate trimit bani frumoși acasă. Britanicii sunt pe primul loc, cu 234 de milioane de euro, în primele șase luni. După ei vin germanii și italienii. În total, străinii care muncesc în România au trimis aproape un miliard de euro în primul semestru din acest an.

Pe de altă parte, românii plecați la muncă în străinătate au trimis peste 2 miliarde de euro în primele șase luni ale anului, cu 15 % mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

