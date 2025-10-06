Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă, în Nepal, după 4 ani de muncă în România. Imaginile sunt lăudabile!

În ultimii ani, tot mai mulți nepalezi și-au găsit drum către România. Au venit aici pentru muncă și pentru un trai mai bun, însă pentru mulți asta a însemnat și sacrificii uriașe. Dintre ei, cel mai cunoscut este Bishal, un tânăr care în urmă cu doar câteva săptămâni i-a impresionat pe români. După patru ani de muncă în țara noastră, acesta s-a întors acasă. Ce a făcut Bishal imediat după ce a sărbătorit revederea cu familia?

În urmă cu doar câteva săptămâni, Bishal i-a cucerit pe români. După patru ani de muncă în România, acesta s-a întors în țara natală. A postat pe TikTok clipul în care își revede familia, iar acesta a devenit viral. Imaginile au stârnit valuri de emoție și mulți români le-au asemănat cu momentele în care diaspora românească revenea acasă după ani întregi de muncă peste hotare (Vezi mai multe detalii AICI). Acum, Bishal le-a arătat tuturor ce a făcut după ce a ajuns în țara natală.

Ce a făcut Bishal când a ajuns acasă

După ce a ajuns în țara natală și s-a bucurat de revederea cu familia, Bishal a revenit în mediul online, acolo unde le-a arătat tuturor cu ce se ocupă în zilele pe care le petrece alături de familia sa. Se pare că nepalezul nu a mers acasă să se relaxeze, ci dimpotrivă.

În clipurile postate pe TikTok, Bishal apare muncind din greu. Acesta nu s-a odihnit prea mult și a trecut imediat la treabă, pentru a-și ajuta părinții. În unul dintre clipuri, el apare urcat pe acoperișul casei, pe care încearcă să îl repare. Are și un ajutor, chiar pe tatăl său. Bătrânul îl ajută pe Bishal să repare acoperișul, iar imediat ce treaba a fost gata a și trecut la alta.

Într-un alt clip, nepalezul apare muncind în curte. Acesta s-a filmat în timp ce desface un sac de grâu și se pregătește de o nouă treabă. Ei bine, și de această dată Bishal a reușit să îi emoționeze pe români. Mulți sunt cei care i-au văzut postările și nu au ezitat să își arate aprecierea.

„Respect maxim”, „Casa dulce casă”, „Felicitări pentru munca depusă! Nu a fost ușor pentru tine să stai 4 ani în România. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și pe toată familia ta”, „Să fiți sănătoși, să vă bucurați de revedere”, au fost câteva dintre comentariile pe care românii le-au lăsat.

Nepalezii, cea mai mare comunitate din România

Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, la finalul anului 2024, în România lucrau legal peste 18.700 de muncitori nepalezi, ceea ce îi face cea mai mare comunitate extracomunitară din țară.

Majoritatea sunt angajați în construcții, HoReCa sau servicii de transport alternativ, precum Uber și Bolt. În total, România are aproximativ 140.000 de angajați non-UE, mulți dintre ei veniți să ocupe locurile de muncă deficitare pentru forța de muncă locală.

Cum a reacționat Gigi Becali când a întâlnit un livrator nepalez, în plină stradă! A coborât din mașină instant și…

Tânărul care l-a agresat pe livratorul nepalez vrea să fie liber. Ce le-a spus judecătorilor