Moment emoționant! Un nepalez ajunge acasă, după 4 ani de muncă în România. Cum a reacționat familia acestuia

În ultimii ani, tot mai mulți nepalezi și-au găsit drum către România. Au venit aici pentru muncă și pentru un trai mai bun, însă pentru mulți asta a însemnat și sacrificii uriașe. Printre ele, distanța de familie și dorul de cei dragi. Recent, un clip video cu un nepalez care și-a revăzut familia după patru ani a devenit viral pe rețelele sociale. Imaginile au stârnit valuri de emoție și mulți români le-au asemănat cu momentele în care diaspora românească revenea acasă după ani întregi de muncă peste hotare.

Un bărbat nepalez, stabilit în România de patru ani, a decis să își viziteze pentru prima dată familia din țara natală. Întâlnirea a fost filmată și distribuită pe TikTok, iar imaginile au devenit imediat virale, iar românii au fost impresionați.

Un nepalez ajunge acasă, după 4 ani de muncă în România

Videoclipul devenit viral îl arată pe Bishal, bărbatul care a muncit în România 4 ani, în timp ce intră în curtea casei din Nepal. Trage după el o valiză roșie și, îmbrăcat simplu, cu pantaloni negri și un tricou roșu, pășește cu emoție spre familia pe care nu o mai văzuse de ani buni. Primii care l-au întâmpinat au fost doi copii, vizibil uimiți, dar care l-au recunoscut repede și l-au îmbrățișat cu bucurie.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, apare scris pe tot parcursul clipului.

Casa în care locuiește familia este modestă, cu un singur etaj și o curte mică, unde se văd ghivece cu plante și un grajd pentru o vacă. Atmosfera simplă a fost umplută de emoții uriașe. Într-un alt videoclip, postat ulterior, apar femeile din familie plângând de fericire, în timp ce cei mici sar în brațele lui Bishal și ale soției sale, venită și ea din România pentru această revedere.

Primul clip a strâns peste 160.000 de aprecieri și aproape 1.000 de comentarii. Mulți internauți au scris că imaginile i-au făcut să retrăiască vremurile în care românii plecați la muncă în străinătate reveneau în țară.

„Așa erau și românii în 2000 și chiar și acum mulți dintre ei au ales să plece în străinătate ca să facă munca pe care o faceți voi în România”, a comentat cineva. „Să nu uitați niciodată că și noi am fost la fel. Respect copile, cine știe câte ai îndurat”, a mai spus un alt internaut.

Nepalezii, cea mai mare comunitate din România

Conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, la finalul anului 2024, în România lucrau legal peste 18.700 de muncitori nepalezi, ceea ce îi face cea mai mare comunitate extracomunitară din țară.

Majoritatea sunt angajați în construcții, HoReCa sau servicii de transport alternativ, precum Uber și Bolt. În total, România are aproximativ 140.000 de angajați non-UE, mulți dintre ei veniți să ocupe locurile de muncă deficitare pentru forța de muncă locală.

NEPALEZUL DIN IMAGINE A RECUNOSCUT CÂȚI BANI CÂȘTIGĂ ÎN COSTINEȘTI. CE SALARIU LUNAR ARE, DE FAPT

TÂNĂRUL CARE L-A AGRESAT PE LIVRATORUL NEPALEZ VREA SĂ FIE LIBER. CE LE-A SPUS JUDECĂTORILOR