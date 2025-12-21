The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke

Thrillerul „The Last Frontier”, cu Jason Clarke în rol principal, nu va primi sezonul doi. Platforma Apple TV+ a decis să anuleze serialul după doar un sezon, în ciuda unei premise promițătoare și a unei distribuții solide.

Un debut cu ambiții mari, dar final prematur

Serialul The Last Frontier a ajuns oficial la capăt de drum. După difuzarea primului și singurului sezon, format din 10 episoade, Apple TV+ a confirmat anularea producției, potrivit informațiilor publicate de presa americană de specialitate. Primul sezon a avut premiera pe 10 octombrie 2025 și a încercat să se impună într-un peisaj deja aglomerat de thrillere cu miză mare.

Jason Clarke, marshalul singuratic din Alaska

În centrul poveștii s-a aflat Jason Clarke, care l-a interpretat pe Frank Remnick, unicul marshal american responsabil de o zonă vastă și izolată din Alaska. Intriga pornește de la prăbușirea unui avion de transport al deținuților, accident în urma căruia mai mulți condamnați scapă în libertate. Pe măsură ce încearcă să protejeze comunitatea pe care a jurat să o apere, personajul începe să bănuiască faptul că prăbușirea avionului nu a fost deloc întâmplătoare, ci primul pas dintr-un plan elaborat, cu implicații grave și consecințe devastatoare.

Promisiune de adrenalină, livrare cu frâna trasă

Deși conceptul părea o rețetă sigură pentru un thriller tensionat, reacțiile criticilor au fost amestecate. Într-o recenzie publicată de The Hollywood Reporter, criticul Daniel Fienberg observa că serialul pornea cu promisiunea unui spectacol intens și escapist, dar sfârșea prin a deveni exact opusul. În locul unui ritm alert, „The Last Frontier” a fost descris ca un demers lent, greoi, care întindea o poveste de aproximativ două ore pe durata a zece episoade, încărcate de răsturnări de situație previzibile, jargon militar gol de conținut și drame domestice obositoare. Rezultatul: o idee bună, irosită, și o distribuție supracalificată lăsată fără suficient material memorabil.

O distribuție puternică și o echipă cu experiență

Pe lângă Jason Clarke, serialul i-a mai avut în distribuție pe Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum și Alfre Woodard. „The Last Frontier” a fost creat de Jon Bokenkamp și Richard D’Ovidio, iar producția executivă a fost asigurată, printre alții, de regizorul Sam Hargrave. În ciuda acestor nume cu greutate, proiectul nu a reușit să convingă suficient publicul și platforma pentru a continua.

Astfel, „The Last Frontier” rămâne un exemplu clasic de serial cu potențial mare, dar cu viață scurtă, care se oprește după un singur sezon, lăsând în urmă mai degrabă senzația de „ce-ar fi putut fi” decât dorința de a cere continuarea.