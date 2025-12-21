Acasă » Exclusiv » Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă

Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă

De: Paul Hangerli 21/12/2025 | 23:40
În timp ce unii viitori concurenți de Survivor se trezesc cu noaptea-n cap, trag de fiare până li se umflă venele și aleargă ca să-și măsoare plămânii, Aris Eram pare să fi ales o metodă alternativă de pregătire. CANCAN.RO l-a surprins, din nou, la ieșirea din Mosh, semn că, înainte de junglă, tânărul vrea să bifeze tot ce înseamnă distracție urbană, pahare ridicate și nopți lungi.

Aris Eram a fost surprins părăsind restaurantul Mosh alături de un amic, cu zâmbet larg și mersul acela ușor elastic care nu vine de la stretching. În timp ce viitorii colegi de competiție se rup în două prin săli de sport, fac burpees până li se înmoaie genunchii și își cronometrează alergările la secundă, Aris pare să tragă serios la alt „antrenament”.

Aris Eram se antrenează înainte de Survivor

La el, rezistența se testează în alt mod decât la bandă. Întrebarea e simplă: oare va avea condiția necesară să alerge maratoane prin nisip sau va impresiona publicul cu tumbe spectaculoase, făcute mai mult din inerție decât din forță?

Aris Eram se antrenează de zor la Mosh pentru Survivor

Și nu e o întâmplare. Mosh pare deja a doua casă pentru fiul Andreei Esca. Atât de des e văzut pe-acolo, încât ai zice că are card de fidelitate sau loc rezervat. În timp ce alții își cântăresc mesele, el pare să-și cântărească doar chefurile. Dacă Survivor cere stomac tare, poate Aris își testează deja limitele. Doar că, în loc de cocos și apă de ploaie, antrenamentul vine cu meniuri sofisticate și pahare pline.

Fiul Andreei Esca a ieșit din nou la Mosh

Un detaliu nu poate fi ignorat: la Mosh sunt toate fetele de oraș, dar Aris vine cu prietenii și pleacă tot cu prietenii. Nicio domnișoară la braț, nicio apariție romantică, nimic care să tulbure distracția de gașcă. Ori are un secret crush pe care-l ține bine ascuns, ori pur și simplu e genul care preferă paharul și gluma bună în locul flirtului. Cert este că nu pleacă „ca tot omul”, cu o gagică, ci mai degrabă cu gașca, semn că distracția continuă și după ce se închid ușile localului.

Poate că asta e, de fapt, strategia lui pentru Survivor: nu să-i bată la probe, ci să-i bage pe toți sub masă înainte de start. Dacă rezistă la nopți albe și ritm intens, poate jungla nu i se va părea chiar atât de dură. Până atunci, Aris Eram pare hotărât să stoarcă fiecare seară de libertate, pentru că, odată ajuns în competiție, singurele „shoturi” vor fi cele de adrenalină.

CITEȘTE ȘI: Cineva i-a dat „reset” lui Aris. După noaptea în care a făcut-o lată, fiul Andreei Esca pare alt om

NU RATA: Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac

×