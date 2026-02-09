Micutzu, mai sincer ca niciodată! A ajuns unde mulți visează, dar a renunțat la un lucru esențial: „Nu am așteptări”

La lansarea filmului „Băieți de oraș”, Cosmin Nedelcu, sau Micutzu așa cum este cunoscut în spațiul public, a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre muncă, succes și așteptările pe care a ales să nu le mai aibă. Relaxat și sincer, comediantul spune că preferă să ia lucrurile așa cum vin și să nu-și mai facă planuri, cu toate că este conștient de impactul pe care îl are tot ce face asupra publicului său. Actorul pregătește un nou spectacol de stand-up, a lansat alături de Mihai Bendeac și colegii filmul care va începe în curând să ruleze în cinematografe, dar nu simte oboseala.Între premiere, spectacole și filmări, Micutzu rămâne fidel filozofiei sale: Munca trebuie făcută din bun simț, iar succesul vine atunci când îți vezi de treabă, fără să alergi după etichete sau așteptări.

Micutzu, interviu exclusiv la avanpremiera filmului

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că ne întâlnim la lansarea filmului „Băieți de oraș”. Spune-mi cu ce așteptări ai venit tu în seara asta aici?

Micutzu: Nu am așteptări. Eu sunt un om care nu mai are așteptări și nu mai vrea să aibă așteptări și ia toate lucrurile cum vin. Practic, am luat oamenii aceștia care au venit cu atâta bucurie și aproape că i-am condus în săli la locurile lor.

CANCAN.RO: Nu mi-a plăcut treaba asta. Cum nu mai ai așteptări de la viață?

Micutzu: Nu, pentru că nu este nevoie să am așteptări. Ce se întâmplă, se întâmplă. Vă așteptăm la spectacol pe 17 februarie, alături de Alexandru Ioniță, George Dumitru și Geo Adrian.

CANCAN.RO: Muncă, muncă și iar muncă. Te găsim de fiecare dată muncind.

Micutzu: Dar îmi face și plăcere. Este și plăcut să lucrezi cu oamenii aceștia minunați și amuzanți.

CANCAN.RO: Ești genul de om workoholic care lucrează ore în șir și nu se mai oprește până când organismul îți dă semnale să faci o pauză, sau îți dai singur seama că ar trebui să mai faci pauză, să te odihnești?

Micutzu: Cred că workoholic nu este cuvântul potrivit, ar trebui să-l numim bun simț, atunci când oamenii lucrează. Mi se pare că nu prea mai lucrează nimeni, nu mai muncește nimeni, eu sunt mândru că muncesc.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să le dai un sfat studenților de la UNATC care vor să urmeze această carieră care nu este deloc ușoară și nu doar cu sclipiciul care se vede la televizor și pe scenă la teatru, ce le-ai spune?

Micutzu: Le-aș spune să încerce Masterul de stand-up comedy și în privința actoriei nu pot să le spun decât să spere.

Actorul ne spune peripețiile de la filmări: „Râdeam încontinuu din cauza oboselii”

CANCAN.RO: În ultimii ani au fost lansate din ce în ce mai multe filme românești. Trendul este ascendent, ce părere ai de treaba asta?

Micutzu: O părere bună, sper să se dezvolte într-adevăr o industrie la un moment dat. Am văzut că a fost o cădere, dar eu cred că ușor, ușor o să se redreseze lucrurile și lumea o să înțeleagă cât de important este să meargă la cinema.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai amuzantă scenă de la Băieți de oraș. Știu că la serial a postat Mihai Bendeac o filmare când râdeai de nu te mai opreai. Ți s-a întâmplat asta și la film?

Micutzu: Da, la serial se întâmpla să râd încontinuu din cauza oboselii. La film nu s-a întâmplat așa pentru că a decurs totul atât de bine că nu a fost cazul. Am râs și la film, dar în afara secvențelor pe care le filmam.

CANCAN.RO: Ai timp și de viață personală?

Micutzu: Da, sunt bine.

CANCAN.RO: Deci nu a intervenit acea frustrare poate pe care o au cei mai cunoscuți, cei care sunt cei mai solicitați că nu au timp de viață personală?

Micutzu: La noi lucrurile se întâmplă diferit. Sunt perioade de timp în care depunem foarte mult efort și alte perioade în care nu depunem efort, ne bucurăm de roade. La noi așa funcționează lucrurile, în lumea noastră, comparativ cu alți oameni care fac lucruri mult mai grele cum ar fi să muncească de dimineața până la o anumită oră, zilnic. Eu nu aș putea.

CANCAN.RO: Ți-ai pus targeturile pe anul asta?

Micutzu: Nu cred în ani, eu delimitez altfel anii, în anotimpuri.

