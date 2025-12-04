Acasă » Exclusiv » Misiune specială în luna cadourilor. Micutzu, camuflat printre esențe fine!

Misiune specială în luna cadourilor. Micutzu, camuflat printre esențe fine!

De: Adrian Vâlceanu 04/12/2025 | 07:00
Misiune specială în luna cadourilor. Micutzu, camuflat printre esențe fine!
Un bărbat într-un magazin de parfumuri este o apariție destul de rară pe la noi, dar luna cadourilor face minuni. Iată-l pe celebrul comediant Cosmin Nedelcu, sau Micutzu, surprins de CANCAN.RO la datorie în parfumerie. Cunoscut pentru umorul său genial și autentic, Micutzu pare să fie de data asta într-o misiune cât se poate de serioasă: caută un parfum anume! 

Micutzu e îmbrăcat cu un fel de bomber jacket cu un model geometric repetitiv, un truc inteligent folosit în natură de către ierbivorele mari din savană, ca să le deturneze atenția prădătorilor. Cosmin se luptă de mult timp cu problemele de greutate și preferă cu știință sau din instinct culorile uni sau modelele geometrice, care creează o iluzie optică ce-l face să pară ceva mai mic.

Micutzu, „în misiune” printre rafturile cu parfumuri!

Obișnuiții lui pantaloni de fitness, din flanelă, sunt băgați în șosetele cu model, care ies din pantofii sport imenși. Să nu uităm că ”Micutzu” e totuși un nume ironic pentru uriașul stand-up-ului românesc.

Micutzu a fost în misiune printre rafturile cu parfumuri
Micutzu a fost în misiune printre rafturile cu parfumuri

Cosmin poartă o căciulă de un portocaliu aprins, întâlnită adeseori la vânători, ca să nu fie confundați cu vânatul. Absolut necesară în cazul său, mai ales în această atmosferă în care toți românii se tem de urși. Apariția lui Cosmin pe o stradă mai lăturalnică, la ceas de seară, cu mersul lui, ar putea face multă lume să intre în panică și să sune la 112.

Văzut, notat, abandonat misiunea!

Vânzătoarea îl privește hipnotizată, ca un hamster care se uită la șarpele boa, știind că finalul e inevitabil. Abia dacă se uită în telefonul lui Micutzu, când acesta îi arată modelul de parfum pe care îl caută. Se teme, probabil, să nu fie o tactică de distragere a atenției, după care Micutzu să-i dea lovitura de grație cu puternicele sale membre superioare. După interacțiunea cu consiliera de vânzări, Micutzu pare că-și notează ceva în telefon, probabil o glumă pentru următorul set de stand-up, ceva gen ”Eram într-un magazin de parfumuri, pentru că îmi rămăsese Waze-ul fără semnal”.

Comediantul nu a găsit ceea ce și-a dorit
Comediantul nu a găsit ceea ce și-a dorit

După barbă și timbrul vocii, lui Cosmin i s-ar potrivi ca parfum un flacon de mir de la Muntele Athos. El e extrem de credibil în rol de preot, are și vorbele la el, te convinge imediat că e ca el, ori asta e o super-putere în teologie. Și fiind așa sfătos și bonom, parcă îți vine să-ți spovedești toate păcatele când îl vezi, pentru că oricum ai și sentimentul iminenței neantului, precum hamsterul din parfumerie.

×