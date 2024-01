O actriță celebră din România tremura de frica lui Micutzu! Cosmin Nedelcu a reacționat imediat: „Așa e în țara asta”

Recent, un nou film românesc a avut premiera. Este vorba despre filmul „Klaus & Barroso”, care îi are în rolurile principale pe Adrian Nicolae și Micutzu. Alături de cei doi au jucat și alte nume mari din cinematografia românească, printre care și actrița Victoria Răileanu. Aceasta a vorbit despre experiența din cadrul filmărilor, dar și despre colegii ei de platou. Printre altele, a mărturisit că la început i-a fost teamă de colegul ei, Micutzu. Ce o înspăimânta pe actriță și cum a reacționat comediantul când a aflat că insuflă teamă?

Deși drumurile profesionale li s-au mai intersectat și până acum, Victoria Răileanu și Micutzu nu au avut timp să se cunoască prea bine. Iar acest fapt a făcut-o pe actriță să pășească temătoare pe platourile de filmare. Se pare că aceasta era înspăimântată de colegul său, care îi părea mult prea serios și rigid.

„Am jucat mult cu Micutzu. Personajul meu, Vera, nu prea are legătură cu subiectul filmului neapărat. Eu sunt un personaj care vine cu povestea lui, vin cu povestea mea, vin cu treaba mea acolo și fac tot ce pot să-mi duc scopul până la final.

Într-adevăr, am de jucat mai mult cu Cosmin, ceea ce m-a încântat atât de tare, pentru că eu am mai lucrat cu el acum mai mulți ani, când am fost într-un proiect împreună, și întotdeauna am avut un respect foarte mare pentru el și, în același timp, și o teamă de el, ceea ce i-am spus și recent. I-am spus că mi-a fost teamă de el la început”, a declarat Victoria Răileanu, potrivit ego.ro.