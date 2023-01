Micutzu, despre viața de dincolo de succes. Cât de tare s-a schimbat totul, după ce a devenit celebru: „N-am primit nicio mână de ajutor”

Micutzu a povestit, în cadrul unui interviu recent, cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit faimos. Comediantul și-a adus aminte de momentele când nu avea bani nici de mâncare și a trebuit să se descurce cum a putut.

A muncit și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România. Micutzu, sau pe numele său real Cosmin Nedelcu, a ajuns să fie una dintre cele mai căutate figuri de comedie în producțiile momentului. A jucat în filmul „Teambuilding”, alături de Matei Dima, Anca Dinicu, Șerban Pavlu și mulți alții, însă, înainte doar visa să aibă tot ceea ce are în prezent.

În cadrul unui interviu recent, Micutzu a spus cât de tare i s-a schimbat viața de când a devenit cunoscut.

Micutzu, despre faimă și succes: „Am muncit și-o duc bine de ceva timp”

Comediantul rememorează perioada în care era la început și a făcut primii bani de pe urma unei reclame. A fost un drum lung și anevoios până a ajunge să guste din succes, însă tot efortul a meritat, căci acum îi este bine, după cum susține el.

„Am muncit și-o duc bine de ceva timp. E absolut normal să-mi aduc aminte de perioada când n-am dus-o bine. N-am primit nicio mână de ajutor, niciun sandviș. A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare pentru câinele meu, Fix, pentru mine! Și când am făcut rost de bani de pe o reclamă, am dansat amândoi în casă. Eu cu bulldogul meu bătrân, acum are 12 ani, am dansat! Eu cu el am trecut prin tot. (…) Acum, am experiență acumulată, am devenit mult mai pragmatic decât atunci când am venit în București, când eram o floare nemirosită în marea Capitală”, a spus Micutzu, în cadrul podcastului Fain și Simplu, potrivit libertatea.ro.

