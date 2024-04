Kamara vrea să facă ravagii în cușca RXF! Mesaj pentru Justițiarul din Berceni

Kamara este fără doar și poate un artist care spune lucrurilor pe nume și nu simte nevoia să intre în grații nimănui. Din cauza felului său franc și direct de a spune verde-n față a intrat în anumite conflicte, deși este un bărbat pacifist……. Așa cum știm se pregătește să intre în cușca Rxf iar pentru asta se antrenează intens. Și pentru că unul dintre cele mai aprinse conflicte ale sale a fost, în trecut, cu Cristi Mitrea, Kamara a vorbit și despre lupta cu fostul Andreei Mantea. Iată ce a spus despre luptătorul MMA, după ce de câteva luni se antrenează intens de câteva luni pentru a intra în cușca Rxf.

Kamara este un luptător și știe să își pună în evidență atuurile. În timpul competiției Survivor au fost remarcate calitățile sale sportive, dar și ambiția-i caracteristică. Acum, programul jumătății de la Alb-Negru este unul titanic asta pentru că are planuri mari. Intră în cușca Rxf și vrea să câștige!

Kamara, pregătit să facă ravagii în gala Rxf: „Nu va avea viață ușoară”

„Am antrenamente de MMA. Mă antrenez pentru gala Rxf, va avea loc pe 29 mai la Sala Polivalentă. Mă voi lupta în cușcă cu Justițiarul de Berceni. Este al doilea meci al meu, iar al lui este al treilea. Spre surprinderea mea, am aflat că era fan în copilărie al trupei Alb-Negru. Nu am nicio animozitate cu el. Va fi doar sportivitate și fair-play și cine va fi mai bun, va câștiga. Nu va avea viață ușoară nimeni dacă intră în cușcă cu mine” , spune Kamara pentru CANCAN.RO.

Și, pentru că nu ne sunt străine conflictele și înțepăturile dintre simpaticul cântăreț de la Alb-Negru și Cristi Mitrea, am fost curioși dacă se întrevede o luptă între cei doi. Iată ce a spus Kamara.

Kamara, despre o luptă în ring cu Cristi Mitrea: „Este mult mai mare decât mine, însă…”

„Am avut atâtea antrenamente cu antrenorul meu și sparringuri cu sportivi, încât să știu că nu este bine să te aventurezi într-o asemenea mare de necunoscute. Deși am avut discuțiile pe care le-am avut cu Mitrea, nu-mi permite categoria să lupt cu el pentru că este mult mai mare decât mine. Însă nici pregătirea mea nu este de nivelul pregătirii lui.

Nu mă voi lupta cu profesioniști, este un principiu de-al meu. Nu aș provoca un sportiv care s-a pregătit toată viața, indiferent de vârstă, nu aș risca pentru că știu oamenii unde să lovească și cu ce doză. Și indiferent chiar dacă aș putea să ajung în MMA-ul profesionist, deși la 48 de ani este cam târziu să ajung în MMA-ul profesionist. Chiar și antrenorul meu Marius Țită mi-a spus că dacă m-aș fi apucat mai devreme de acest sport, aș fi avut calitățile necesare pentru că sunt bine legat. Eu am preferat fotbalul, am preferat muzica și iată-mă aici” , a susținut artistul.

Kamara a ajuns la spital cu băiețelul lui! Ce a pățit Leon

Kamara a fost nevoit să întrerupă antrenamentele, concertele și filmările pentru o scurtă perioadă din cauză că fiul său, Leon, s-a confruntat cu o problemă de sănătate. Băiețelul a răcit destul de rău, a făcut febră, iar Kamara și Oana l-au dus, în ultimă instanță, la spital.

„Nu prea am dormit, am avut două ore ieri și șase azi. Am avut în săptămâna de pregătire, cea de dinaintea meciului de pregătire, săptămâna în care Leon stă la mine. Din păcate, a răcit la un moment dat, am chemat-o pe bunica lui, pe mama Oanei să ne ajute. Am ajuns și la spital pentru că a răcit destul de tare, dar nu a fost ceva grav. Ni s-a dat un tratament și ne-am întors acasă. Am avut nopțile agitate.

Nu plâng din cauza lui Leon, pentru că am avut ajutor pentru Leon. Am avut multă treaba, cinci antrenamente pe săptămână, plus viața mea normală de artist. Abia am mai avut timp să mănânc” , a spus Kamara pentru CANCAN.RO.

„Nu știi niciodată când se termină povestea”

Kamara se ocupă de antrenamente, dar și repetiții pentru concertele viitoare. Trupa Alb-Negru împlinește 20 de ani, așa că băieții promit un concert aniversar de zile mari.

„Anul acesta trupa Alb-Negru împlinește 20 de ani și vom face un mare show la We Love Music Festival. Alături de noi vor fi, bineînțeles, Ralflo și Rareș, prietenii și foștii colegi, dar și alți invitați. De aceea sunt atât de încărcat, dar nu este problemă pentru că mie îmi place. Mie nu îmi place deloc să stau, îmi place să trăiesc din plin pentru că nu se știe niciodată când se termină povestea” , a mai precizat artistul.

