Cristi Mitrea rupe tăcerea după scandalul cu Kamara de la PRO TV: ”Nu sunt genul care...”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că fostul concurent de la Survivor România 2023, Kamara şi luptătorul, Cristi Mirea nu au o relaţie… foarte bună. Cei doi şi-au aruncat cuvinte dure în emisiunea lui Cătălin Măruţă, imediat după ce artistul a părăsit show-ul din Dominicană. Deşi situaţia părea că s-a liniştit între cei doi, adevărul este cu totul altul. Fostul partener al Andreei Mantea nu a uitat de conflict, iar recent i-a transmis „rivalului” său un mesaj neaşteptat!

Cristi Mitrea a răbufnit în cadrul unui interviu recent la adresa lui Kamara. Luptătorul pare că nu a reuşit să treacă peste scandalul pe care l-a avut cu artistul în urmă cu două luni. „Răfuiala” a avut loc în platoul lui Cătălin Măruţă sub privirile a sute de telespectatori.

De la ce a pornit totul?

În aprilie, Kamara a fost eliminat de la Survivor România 2023 și la scurt timp a fost invitat, la fel ca toţi ceilalţi concurenţi, în emisiunea lui Cătălin Măruţă pentru a-şi spune concluziile despre experienţa trăită.

Cristi Mitrea era la vremea respectivă invitat permanent. Luptătorul împreună cu alţi oameni din echipa prezentatorului, comenta momentele din timpul show-ului. Se pare că unele întrebări pe care fostul partener al Andreei Mantea i le-a adresat, nu au fost pe placul artistului motiv pentru care a izbucnit.

Ieşirile lui Kamara nu au fost uitate de luptător care recent i-a transmis un mesaj destul de dur.

„El a făcut niște afirmații puțin deplasate. Nu sunt genul care uită repede. Eu am un job, am un rol acolo, trebuie să punctez anumite lucruri, chiar dacă sunt bune, chiar dacă sunt rele. Trebuie să fiu cât de obiectiv pot. Când ataci sfera personală, când te duci și ataci personal un om, consider că greșești din toate punctele de vedere. Până la urmă, trebuie să fii asumat. Dacă te-ai dus acolo, trebuie să accepți și să înțelegi că pământul acesta este format din păreri pro și contra. Suntem îndreptățiți să putem să le expunem”, a spus Cristi Mitrea.

Ce spune Cristi Mitrea despre posibilitatea de a participa la Survivor România

Întrebat și despre posibilitatea de a apărea la Survivor, în următorul sezon, ca și concurent, luptătorul a spus: „M-am gândit să merg la Survivor. Ar fi un lucru foarte bun pentru public, am primit multe mesaje la redacție, dar și eu, personal, pe cont. Mulți ar vrea să mă vadă și în postura de concurent, sunt bun să dau cu părerea. Din păcate, știu cu ce se mănâncă, dar mi-ar plăcea ca și parte sportivă să încerc”, a mai spus Cristi Mitrea pentru Playtech.