Edi Iordănescu, distrus de pierderi și probleme grave în familie, după EURO 2024! „S-au întâmplat lucruri care nu au fost ok!”

După ce a condus Naționala României la un parcurs impresionant la EURO 2024, Edi Iordănescu a luat o decizie care a surprins pe toată lumea – să se retragă din prim-plan, prioritizând familia în fața carierei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, fostul selecționer rupe tăcerea și vorbește despre sacrificiile făcute, despre momentele grele din viața personală și planurile de viitor.

Amintirile frumoase ale microbiștilor din acest an se leagă și de parcursul ,,generației de suflet” la EURO 2024, acolo unde echipa lui Edi Iordănescu a debutat fulminant, reușind o victorie entuziasmantă, 3-0 cu Ucraina. A urmat apoi clasarea pe primul loc în grupa de calificare și înfrângerea cu 0-3 în fața Olandei. La finalul lui EURO 2024, selecționerul lua o decizie surprinzătoare și renunța să-și prelungească înțelegerea cu FRF.

Mai mult decât, Edi Iordănescu a ales să facă un pas în spate și a fost absent în spațiul public, chiar dacă atacuri la adresa sa au fost în ultimele luni. De unde a venit toată această lipsă de reacție am aflat chiar de la el, în exclusivitate pentru CANCAN.

”Ceea ce îmi doresc eu este să fie continuitate pentru echipa națională prin rezultate. Am și eu o satisfacție, pentru că am contribuit și eu la reconstrucția echipei naționale. Mai departe nu vreau să vorbesc. Sunt cam doi ani și jumătate în care am vorbit doar în conferințe de presă oficiale. O perioadă prefer să stau mai departe de spațiul public.

Sunt un tip sociabil, deschis, transparent, dar în momentul de față am preferat să iau linia asta pentru că s-a întâmplat în timpul când antrenam echipa națională să am multe probleme pe care le știți bine, cu toate acuzele, jignirile, umilințele pe care le-am primit în timpul mandatului meu de aproape 3 ani de zile. A fost mai bine că mi-am văzut de treabă și m-am concentrat pe munca pe care am avut-o. În ultimul timp, sunt foarte multe solicitări venite din presă ca să vorbesc„, a spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: ”Am avut probleme în familie”

Auzind că suporterii Naționalei așteaptă totuși impresiile sale despre jocul echipei, fostul selecționer a replicat tăios.

„Nu cred că așteaptă suporterii echipei naționale ce am eu de spus, ei așteaptă rezultate. Eu cred că ce am avut de spus am făcut. Am făcut, am livrat, am reconstruit, echipa a produs rezultate, a venit un antrenor cu experiență care trebuie să continuie creșterea, dezvoltarea… Eu am spus și când s-a terminat Campionatul European la conferință că echipa nu era sută la sută finalizată, are marjă de creștere, mai departe cred că e prea puțin important să vorbesc eu.

Pentru moment, am avut alte priorități. Am avut probleme în familie, cu sănătatea și chiar asta a fost principala mea preocupare. Am agenții care au început să lucreze, pentru că încet-încet vreau să mă apuc din nou de treabă”, ne-a declarat fostul antrenor al naționalei.

După aproape trei ani plini de presiune la cârma echipei naționale, Edi Iordănescu a ales să facă un pas în spate și să se concentreze pe familie. Fostul selecționer vorbește deschis despre pierderile și problemele personale care l-au marcat, dar și despre lecțiile pe care le-a învățat din tăcerea pe care a ales-o.

”O să văd ce o să fac cu meseria mea în continuare, pe ce drum o să o apuc. În momentul de față, interesul meu este să stau puțin liniștit. Cât am fost la echipa națională, nu m-ați văzut să ies în presă să fac un scandal cu cineva. Mi-am văzut de muncă, am înghițit în sec, am avut o ambiție atât de mare să reușesc și am fost atât de motivat încât toate lucrurile acestea au făcut diferența și ne-am calificat. Îmi doresc continuitate în rezultate pentru echipa națională și suporterii numărul 1!

Sunt un om educat, cu frică de Dumnezeu! Îmi place să vorbesc, să comunic, poate m-am lovit de multe lucruri și am învățat să stau uneori detașat, departe de chestia asta. S-au întâmplat unele lucruri care nu au fost ok. Eu le pot spune cu subiect și predicat, dar nu asta e important. Nu trebuie ca lumea să se învârtă în jurul meu, însă eu am fost tot timpul deschis de când am început meseria asta, pe la toate echipele pe unde am fost niciodată nu am refuzat dialogul.

După echipa națională am preferat să tac și să îmi văd de-ale mele pentru că au fost alte priorități, familia mea, m-am concentrat la familia mea, la situațiile din familie, am avut un deces în timpul EURO în familie, după aceea am avut un caz grav de boală tot în familie, a fost o operație, o intervenție chirurgicală… Agenții mei sunt străini, în ultima perioadă au început să vorbească în mai multe locuri, poate să se întâmple peste o lună, poate să se întâmple peste trei luni, nu știu, Dumnezeu știe!„, a mai spus Edi Iordănescu pentru Cancan.

