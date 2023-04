Kamara, acuzat că s-a folosit de boala lui Leon la Survivor România! Cristi Mitrea i-a zis-o în faţa tuturor: „Mergem la cerşit în emisiuni”

A fost schimb de replici acide între Kamara și Cristi Mitrea, ambii fiind foști concurenți ai show-urilor de la Pro TV. Luptătorul l-a acuzat pe bărbat că s-ar fi folosit de boala lui Leon, în timp ce se afla în competiția Survivor România. Iată mai jos, în articol, ce dialog au purtat cei doi, după ce Kamara a fost eliminat din show.

Între Kamara și Cristi Mitrea s-au încins spiritele, după eliminarea de la Survivor România. Kamara a ajuns în România în urmă cu câteva zile, iar recent a fost invitat în platoul emisiunii „La Măruță”, pentru a discuta despre experiența pe care a trăit-o în jungla Dominicană. Însă, Kamara a ajuns față în față cu luptătorul Cristi Mitrea, iar dialogul a fost dur și aprins. Alături de Kamara s-a aflat și Gabriela, prietena lui.

Kamara: „Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău”

Kamara a susținut că a trăit o experiență foarte frumoasă la Survivor România. Printre altele, a vorbit și despre scandalul pe care l-a avut cu DOC, mai cu seamă despre momentul în care s-au aflat la un pas de bătaie, la Survivor. Aici, însă, a fost deschis și subiectul care îl vizează pe fiul său, Leon.

„Ce ați văzut aici a fost doar un mic episod din ce am pățit cu DOC acolo. Eu de când am ajuns acolo, mi-a zis că nu am voie să vorbesc, că sunt copilul cel nou din curtea școlii. În momentul în care mi s-a spus că DOC are ceva cu mine, am zis să nu pun la suflet. Ce s-a întâmplat a fost că eu nu voiam să vorbesc de Leon. Cum aș putea să mă folosesc de ceva ce toată lumea știa? Nu am citit comentarii, pentru că nu pot să citesc părerea oamenilor care nu știu ce am trăit acolo.

În 93 de zile cât am stat acolo, un om poate fi și bun și rău și deștept și prost. Nu am fost nici un înger, nici un demon acolo. Eu acum ce voiam să explic, nu că aș avea de ascuns ceva, eu am dat replică după ce am fost presat de mai multă vreme. Nu văd nicio rușine în a fi tată și a lupta pentru copilul tău.

Din păcate, chiar am văzut și m-a dezamăgit situația asta. În primii trei ani nu s-a știut. Nu e vina ce comentează un om, doi sau trei care nu știu”, a spus Kamara, în emisiune.

Cristi Mitrea spune despre Kamara că a luat poziția unui „cerșetor” în emisiune

Cristi Mitrea l-a atacat verbal pe Kamara și i-a spus că a „apăsat pedala prea mult”, în timp ce se afla la Survivor România. Luptătorul susține că solistul a fost „provocator, fizic și verbal”. În timpul discuției, însă, a intervenit Gabriela, prietena lui Kamara, spunându-i luptătorului că este provocator. Însă, după ce a auzit reacția Gabrielei, Kamara a izbucnit. A adus în dialog comportamentul pe care Mitrea l-ar fi avut în perioada în care a participat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, în scandalul cu Giani Kiriță. Apoi, a făcut referire la cearta pe care a avut-o cu DOC.

Discuția nu s-a terminat în acest punct. În continuare, Kamara a ținut să facă referire și la rolul de tată pe care îl are Cristi Mitrea, aruncându-i și câteva „săgeți”: „El doar dă niște epitete și caută să mă caracterizeze fără să mă lase să vorbesc. Eu credeam că am fost invitat să pot vorbi. Dar el nu poate să mă lase. Și nu știu din ce postură mă judeci tu pe mine? Nici ca tată n-ai voie să mă judeci, nici ca nimic. Eu măcar sunt trecut în certificatul copilului meu. Simt nevoia să-i spun. Dacă este nepoliticos și nu știe să lase un om să vorbească când e întrebat, eu pot să-i dau niște răspunsuri atât de dure încât o să vadă cum este”.

Luptătorul nu s-a lăsat mai prejos și a alimentat conflictul, spunându-i lui Kamara că ar fi venit în emisiunea Survivor ca să „cerșească”: „Așa pot să-ți zic și eu. De ce nu mergem la muncă și mergem la cerșit în emisiuni din astea? Dacă vrei să facem joaca asta o facem până mâine”.

