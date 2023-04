Kamara a vrut să îi pregătească o surpriză neașteptată lui Măruță, după experiența de la Survivor

După 13 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Kamara a fost eliminat din cadrul competiției Survivor. Zilele trecute, artistul a fost surprins de paparazzi CANCAN.RO, în timp ce a aterizat în România. Astăzi, solistul a oferit primul interviu, în cadrul emisiunii La Măruță, după ce a revenit în țară. Iată ce declarații a făcut Kamara Ghedi.

A intrat cu un scop în cadrul competiției Survivor România: acela de a câștiga marele premiu, pentru fiul său, Leon care are mari probleme de sănătate. După 13 săptămâni în care a dat tot ce a avut mai bun pentru a ieși învingător, experiența Survivor s-a încheiat pentru Kamara. Cel mai mare regret al său este că nu a reușit să-și facă „datoria de tată”, după cum a declarat artistul, după ce a fost eliminat.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Dar cred că, orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el’“, au fost cuvintele lui Kamara, după ce a ieșit din competiție.

Acum, după ce a revenit acasă, Kamara a acordat primul interviu, în cadrul emisiunii La Măruță.

Kamara, declarații despre eliminarea de la Survivor: „Am și compus piese acolo”

Artistul i-a mărturisit lui Cătălin Măruță, într-o notă de umor, că a vrut să aducă suveniruri din Republica Dominicană, tuturor celor de acasă. „Am vrut să vă aduc tuturor suveniruri. Aveam vreo 15 kilograme de scoici…”, a declarat Kamara, în cadrul emisiunii La Măruță.

Cât despre experiența din jungla dominicană, artistul a declarat că a compus chiar și piese, în timp ce se afla acolo, însă nu avea pe ce să le scrie pentru a le da „viață”.

„Experiența de la Survivor a fost cea mai tare. Am și compus piese acolo, dar nu aveam pe ce să scriu. A trebuit să cânt zi de zi ceea ce compuneam. Pentru mine a fost senzațional. Am numărat secundele când apunea soarele, mi-am trăit clipele. 116 secunde erau din momentul în care soarele atingea marea”, a mai mărturisit Kamara, în cadrul emisiunii.

