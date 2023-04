Kamara a dezvăluit, în premieră, un episod tulburător de la Survivor: „Atunci mi-am dat seama că DOC are ceva cu mine”

După 13 săptămâni de competiție, Kamara a fost eliminat de la Survivor România. Artistul a părăsit Republica Dominicană și de câteva zile a ajuns în România. După ce s-a întors acasă și s-a reconectat la viața cotidiană, Kamara a vorbit despre ce s-a întâmplat în jungla din Dominicană. Fostul Faimos nu s-a ferit să vorbească deschis și despre conflictele pe care le-a avut în cadrul competiției și a mărturisit totul în direct.

Parcursul lui Kamara în cadrul competiției de la Pro Tv a fost unul destul de controversat. Artistul a fost protagonistul a numeroase conflicte, iar cele mai multe „bătălii” le-a purtat cu DOC. Deși mulți au fost cei care l-au condamnat și acuzat că el începe fiecare ceartă, Kamara a mărturisit acum contrariul. Potrivit spuselor lui, DOC ar fi avut o problemă cu el încă de când a ajuns în competiție.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Kamara a dezvăluit că încă din primele minute în care a pășit în competiție DOC l-a luat în vizor. Mai exact, rapper-ul l-a întâmpinat pe Kamara cu o replică tăioasă și de acolo a început totul.

„Ce s-a văzut la TV a fost doar un episod. Din momentul în care am ajuns acolo, DOC mi-a zis: «Tu nu ai voie să vorbești, ești copilul nou din curtea școlii». De abia intrasem în mașină, nici nu știam ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama, din acel moment, că DOC are ceva cu mine. Mi s-a transmis că DOC are ceva cu mine. Eu nu am vrut să pun la suflet”, a declarat Kamara.

(CITEȘTE ȘI: I-AM FĂCUT CALCULUL! CÂȚI EURO A PRIMIT KAMARA DIN PARTEA PRO TV, PENTRU CELE 13 SĂPTĂMÂNI LA SURVIVOR)

Kamara, eliminat de la Survivor România

Drumul lui Kamara la Survivor România 2023 s-a încheiat după 13 săptămâni de competiție. Artistul a intrat în cursa de eliminare alături de Dan Ursa, iar în final votul publicului l-a trimis acasă. Deși își dorea să joace marea finală, drumul lui Kamara în competiție a fost scurtat, iar acesta a trebuit să se supună voinței publicului.

Chiar dacă nu și-a îndeplinit scopul, Kamara a plecat împăcat acasă și nerăbdător să se întoarcă la fiul lui. Înainte să părăsească jungla Dominicană, Kamara a mărturisit că are sufletul împăcat și că este mândru de tot ce a reușit să facă și să arate în cadrul concursului.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc!

Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a declarat Kamara, după ce a aflat rezultatul votului.

(VEZI ȘI: CLASAMENT SURVIVOR ROMÂNIA 2023. CINE E CEL MAI BUN CONCURENT DE LA PRO TV, DUPĂ CE KAMARA A FOST DAT AFARĂ)