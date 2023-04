Clasament Survivor România 2023. Cine e cel mai bun concurent de la Pro TV, după ce Kamara a fost dat afară

La Survivor România 2023 au rămas cei mai buni concurenți. Faimoșii și Războinicii sunt pe cont propriu, iar lupta devine tot mai strânsă și tensionată. Cine este, de fapt, cel mai bun concurent din show-ul de la Pro TV, după ce Kamara a fost eliminat.

Miercuri, 12 aprilie 2023, în cadrul consiliului, Kamara a fost eliminat de la Survivor România, iar Faimoșii au rămas cu un om în minus. Cum arată clasamentul concurenților acum, dar și cine este cel mai bun dintre cei rămași pe insula din Republica Dominicană. Au mai rămas doar 11 concurenți, 7 Războinici și 4 Faimoși.

Clasamentul celor mai buni concurenți de la Survivor România 2023

Și în acest an, se pare că Războinicii au dovedit că sunt mai puternici. Topul clasamentului îl are în frunte pe Alin Chirilă. Din 93 de meciuri jucate, războinicul are 68 de victorii și 25 de înfrângeri.

Dan Ursa este pe locul doi. Războinicul are la activ 87 de meciuri jucate, 58 de victorii și 29 de înfrângeri și o eficacitate de 66,7 %.

Alexandra Porkolab ocupă locul trei în clasamentul celor mai buni concurenți. Războinica a intrat pe traseu în 80 de meciuri, a câștigat 48 și are 32 de înfrângeri. Eficacitate 60,0%, potrivit statisztikaworld.com

Locul 4 – Andreea Moromote (Războinicii) – 84 de meciuri, 45 de victorii și 39 de înfrângeri.

Locul 5 – Carmen Grebenișan (Faimoșii) – 75 de meciuri, 40 de victorii și 35 de înfrângeri.

Locul 6 – Ștefania Stănilă (Faimoșii) – 98 de meciuri, 51 de victorii și 47 de înfrângeri.

Locul 7 – Andrei Krișan (Războinicii) – 86 de meciuri, 44 de victorii și 42 de înfrângeri.

Locul 8 – Alexandra Ciomag (Războinicii) – 86 de meciuri, 43 de victorii și 43 de înfrângeri.

Locul 9 – Robert Moscalu (Războinicii) – 86 de meciuri, 42 de victorii și 44 de înfrângeri.

Locul 10 – Bianca Patrichi (Faimoșii) – 95 de meciuri, 46 de victorii și 49 de îngrângeri.

Locul 11 – Ionuț Iftimoaie (Faimoșii) – 71 de meciuri, 34 de victorii și 37 de înfrângeri.

